La cessione di Hakimi e quella sempre più vicina di Lukaku, attirano le critiche di un ex calciatore nerazzurro nei confronti del presidente dell’Inter Zhang.

Dopo le proteste e la contestazione dei tifosi, per il presidente dell’Inter Steven Zhang arrivano le accuse da parte di un ex calciatore nerazzurro. La cessione di Achraf Hakimi al Psg e quella ormai imminente di Romelu Lukaku al Chelsea, hanno dato lo spunto a Eder di pungere nuovamente la proprietà del club. Il calciatore di origine brasiliana aveva avuto modo di entrare in polemica già dopo la sua esperienza con il Jiangsu Suning, squadra cinese appartenente alla famiglia prima azionista dell’Inter, sciolta nello scorso febbraio. Lo scorso maggio aveva pubblicato questo eloquente messaggio per muovere le sue accuse contro la strategia gestionale di Zhang.

Buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’inter lo buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se n’è fregano. — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Inter, il nuovo tweet di Eder contro Zhang

Oggi, non senza ironia, Eder ha voluto sottolineare che in realtà si era tenuto largo nel valutare la somma che i nerazzurri avrebbero voluto incassare attraverso le cessioni.