L’Inter sta per salutare Romelu Lukaku, sempre più vicino al Chelsea. Per rimpiazzare il bomber belga, oltre a Dzeko, i nerazzurri potrebbero puntare su un calciatore del Manchester United.

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato per la Serie A. L’Inter sta per cedere Romelu Lukaku al Chelsea e l’affare porterà nelle casse nerazzurre circa 115 milioni di euro, denaro che in parte i dirigenti dovranno reinvestire per comprare il successore del belga e per puntellare la rosa dove c’è più necessità. Il candidato numero uno a vestire la maglia numero 9 dei campioni d’Italia è Edin Dzeko: l’accordo con il bosniaco e con la Roma sembra raggiunto sulla base di circa 6 milioni di euro per due anni di ingaggio al giallorosso e dell’indennizzo di 2 milioni alla squadra della Capitale. Non sarebbe sufficiente un solo centravanti per sostituire il fuoriclasse che ha trascinato l’Inter lo scorso anno alla vittoria. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando all’arrivo anche di un altro giocatore.

Calciomercato Inter, Martial occasione dalla Premier

Come rilanciato dal Daily Mirror, l’avventura di Anthony Martial con il Manchester United sembra essere arrivata al capolinea. I Red Devils si sono convinti della necessità di lasciar partire il calciatore, dopo anni di alti e bassi vissuti in Premier League dal 25enne francese. L’Inter potrebbe cogliere l’occasione, puntando sulla volontà del club di privarsi di Martial a cifre ragionevoli. La rosa dello United è infatti molto folta davanti e la squadra allenata da Solskjaer ha bisogno di sfoltirla, soprattutto dopo l’arrivo di Sancho.

L’ex attaccante del Monaco ha un contratto in scadenza nel 2024 e guadagna circa 12 milioni di sterline. Troppi soldi per i nerazzurri, ma con la volontà di rilanciarsi in un altro campionato potrebbe accettare una decurtazione dello stipendio.