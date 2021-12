Calciomercato, doppio via libera in attacco: Milan e Juventus ringraziano

Milan e Juventus sperano nel colpo in attacco, c’è il via libera: il top club ha già trovato il sostituto per gennaio

Poco più di venti giorni alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ed i club di Serie A stanno valutando le prossime mosse. Da gennaio a giugno, Milan e Juventus rischiano di cambiare tanto. Da un lato i rossoneri primi in classifica e appena eliminati dalla Champions League, alla ricerca dei colpi giusti per puntellare la rosa di Pioli e sperare ancora nello scudetto. Dall’altro la squadra di Massimiliano Allegri che vive un momento delicato dentro e fuori, soprattutto dal campo.

Una notizia importante per il mercato di Milan e Juventus arriva direttamente dalla Spagna, con il quotidiano iberico ‘Fichajes.net’ che lancia l’indiscrezione riguardante l’attacco dell’Arsenal. Viene riportato come i ‘Gunners’, rassegnati ormai a perdere Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang, avrebbe già individuato il sostituto. Il portale sottolinea come sia stato Arteta a proporre il profilo di Richarlison per il futuro attaccante dell’Arsenal.

Juventus e Milan, colpo in attacco: ‘assist’ dell’Arsenal

L’idea dell’Arsenal sarebbe quella di andare all’assalto già nel mese di gennaio per assicurarsi le prestazioni del talento brasiliano che con l’Everton ha fino ad ora segnato 3 reti e firmato 2 assist in 10 apparizioni complessive.

L’approdo di Richarlison a Londra (piace anche a Real e PSG) aprirerebbe la strada per le partenze di Aubameyang e Lacazette, per la gioia di Juventus e Milan che da tempo seguono i due bomber che lasceranno l’Arsenal nel 2022.

Situazione dunque in divenire, con Lacazette che può avvicinarsi al Milan e Aubameyang più vicino a percorrere la strada verso Torino.