Calciomercato, out quattro mesi: il sostituto dal Milan

In Serie A è bagarre in vetta. Milan, Inter e Napoli lottano per lo scudetto. Intanto, il Siviglia bussa alla porta dei rossoneri

Prosegue la lotta scudetto in Serie A. Napoli, Milan e Inter si contendono il primato e l’Atalanta cerca di recuperare il terreno. Le squadre dovranno affrontare un tour de force tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022, un periodo nel quale saranno impegnate tra le nove e le dieci volte a testa.

Una situazione che non esclude trattative nella finestra invernale di calciomercato. Il Milan in particolare, potrebbe perdere una pedina in seguito all’infortunio di Erik Lamela al Siviglia: l’ex ds della Roma Monchi, avrebbe infatti individuato in Castillejo il sostituto del talento argentino.

Calciomercato Milan, Monchi vuole subito Castillejo

Lamela, reduce dall’esperienza al Tottenham, ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Siviglia siglando 4 reti. L’infortunio alla spalla che lo ha colpito durante una seduta di allenamento, costringerà il mister Lopetegui a fare a meno di lui almeno per i prossimi quattro mesi.

La situazione ha subito allertato il direttore sportivo Monchi, che, secondo ‘Fijaches.net’, avrebbe richiesto al Milan Castillejo. L’ala rossonera si trasferirebbe a gennaio.