Juventus, Allegri lo fa fuori: l’addio è sempre più probabile

La Juventus è pronta per la gara di Venezia ma dovrà fare a meno di un elemento che sarà punito: l’annuncio di Allegri e l’indizio di mercato

Arriva subito una novità importante per la Juventus durante la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il tecnico ha fatto il punto della situazione sugli indisponibili e c’è una sorpresa riguardo Arthur, che non sarà convocato per punizione a causa di un ritardo all’allenamento.

Juventus, non convocato Arthur, Allegri: “È arrivato tardi all’allenamento”. Possibile addio

Ecco le parole del tecnico Massimiliano Allegri: “De Sciglio sta bene, McKennie non ancora e ha fatto allenamento parziale con la squadra e rientrerà lunedì. Ramsey è ancora fuori, mentre Arthur è arrivato in ritardo all’allenamento e non sarà convocato”.

A questo punto non è da escludere un addio nei prossimi mesi per il centrocampista brasiliano, che è arrivato per dare una svolta al reparto bianconero ma fin qui non ha mai impressionato. Questo ritardo all’allenamento con conseguente esclusione dalla lista dei convocati può essere un indizio per il futuro.

Oltre a un clamoroso ritorno al Barcellona, nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile approdo in Premier League da parte del brasiliano.