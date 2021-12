Il top club punta allo scambio, super offerta alla Juventus per McKennie

Una proposta a sorpresa quella del top club che potrebbe farsi avanti per McKennie: offerta clamorosa alla Juventus

La sfida con il Bologna per tentare di risalire una classifica che, fino a questo momento, ha certamente deluso le aspettative. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole chiudere al meglio questo 2021 anche se, in realtà, le attenzioni sono già tutte rivolte all’anno prossimo. In particolar modo per quanto riguarda il calciomercato che, tra gennaio e giugno, può portare non poche sorprese nello scacchiere tattico dell’allenatore livornese. In tal senso, dall’Inghilterra, può arrivare una sorprendente ipotesi con Weston McKennie nel mirino del top club.

Si tratta dell’Arsenal che cerca rinforzi nell’immediato e avrebbe posto in cima alla lista degli acquisti proprio il calciatore statunitense. Il 23enne texano ha fino ad ora accumulato 16 presenze, con due reti, tra campionato e coppe. I ‘Gunners’ monitorano la situazione di McKennie, in scadenza il 30 giugno 2025 con la Juventus e che non è una primissima scelta, per il futuro della mediana di Massimiliano Allegri

L’Arsenal vuole McKennie: scambio con la stella

L’idea dell’Arsenal sarebbe quella di arrivare ad offrire il cartellino di Pierre-Emerick Aubameyang per convincere la Juventus a cedere il suo centrocampista. In piena rottura con la società inglese, Aubameyang (accostato anche all’Inter) è stato recentemente messo fuori rosa e privato della fascia di capitano.

Il 33enne, con un brevissimo passato in giovane età al Milan, è in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Arsenal. Uno scambio, quello pensato dei ‘Gunners’, che non entusiasma la Juventus pronta a dire no all’eventuale proposta.

Situazione dunque in divenire, con la ‘Vecchia Signora’ decisa a non lasciar partire McKennie in cambio di Aubameyang.