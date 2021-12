Non solo Roma, Mourinho nel mirino: “Abbiamo parlato”

Una clamorosa indiscrezione dalla Spagna per quanto riguarda Josè Mourinho: il presidente ha già contattato lo ‘Special One’

Quella attuale non è probabilmente la classifica che Josè Mourinho, al suo sbarco nella Capitale in estate, si aspettava. Il sesto posto in Serie A con l’Inter capolista lontana addirittura 14 punti, restringe i possibili obiettivi stagionali dei giallorossi. Le critiche allo ‘Special One’ non sono mancate nelle ultime settimana ma adesso, a sorpresa, spunta un clamoroso retroscena per quanto riguarda l’interessamento di una Nazionale per l’attuale tecnico della Roma. Il portale spagnolo ‘Marca’ rivela quella che è una vera e propria bomba, per quanto riguarda Josè Mourinho prima della scelta di sedersi sulla panchina dei capitolini.

Una rivelazione che stupisce, in quanto lo ‘Special One’ dopo l’addio al Tottenham, non è rimasto colpito da nessuna delle offerte che gli sono evidentemente state avanzate, eccezion fatta per quella della Roma con la quale è attualmente legato fino al 30 giugno 2024. Il presidente della Federazione nigeriana Amaju Pinnick ha affermato al ‘Daily Trust’ di aver tentato di ingaggiare il tecnico lusitano per la panchina della Nigeria, in vista dell’imminente Coppa d’Africa.

Mourinho e l’ipotesi Nigeria: il retroscena

“Certo che abbiamo parlato con Mourinho, lo abbiamo fatto io e il Ministro dello Sport, non c’è niente di male”. Pinnick prosegue raccontando il retroscena che avrebbe visto Josè Mourinho alla guida della Nigeria nei prossimi mesi, a partire proprio dall’imminente Coppa d’Africa che inizierà il 9 gennaio:

“L’allenatore deve avere disciplina e fame per vincere trofei. Abbiamo parlato con Peseiro, Krstajic e Mourinho. Sono tre allenatori affamati, pronti a guidare la Nigeria”.



Uno scenario inatteso, intanto la Roma si gode il portoghese in attesa che l’ex Inter possa riportare, per la gioia dei tifosi capitolini, la squadra giallorossa ai vertici della Serie A.