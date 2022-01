Milan, colpaccio ‘gratis’: Ancelotti ci mette lo zampino

Il Milan valuta le prossime operazioni di calciomercato ed il grande ex Carlo Ancelotti ci mette lo zampino: affare ‘gratis’

Un inizio di 2022 ideale per il Milan di Pioli che, chiusa la vittoriosa parentesi contro la Roma, è impegnato oggi con il Venezia per il 21esimo turno di Serie A. Dal campo al calciomercato, la strada della società rossonera potrebbe incrociare quella del grande ex, Carlo Ancelotti. Dopo gli affari che hanno portato Theo Hernandez e Brahim Diaz alla corte di Stefano Pioli, l’asse Milano-Madrid potrebbe scaldarsi in vista di giugno. Oggetto dei desideri della società di Florentino Perez sarebbe uno dei pilastri del club meneghino. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Diario’, le manovre del Real Madrid per la prossima estate potrebbero coinvolgere anche il Milan.

I ‘Blancos’ sono ormai certi della firma a parametro zero di Kylian Mbappè, mentre è probabile (ma non ancora fatta) per l’acquisto di Antonio Rudiger. Il club di Florentino Perez non ha intenzione di fermarsi e la strada per i colpi a scadenza potrebbe continuare, con un nome su tutti in cima alla lista di Carlo Ancelotti. Si tratta di Franck Kessie, in scadenza il 30 giugno 2022 con il Milan e che non intende rinnovare con la società di via Aldo Rossi.

Kessie, addio Milan: c’è il Real Madrid

I club che stanno valutando l’assalto al talento ivoriano ormai da alcune settimane, Tottenham e Liverpool su tutti, rischiano quindi una clamorosa beffa. La priorità di Kessie potrebbe quindi essere proprio il Real Madrid: il prestigio delle ‘Merengues’ può sbaragliare la concorrenza.

Ancelotti segue con interesse gli sviluppi del futuro dell’ex atalantino, con il ‘suo’ Milan ormai ‘arreso’ all’addio del centrocampista classe 1996.

Sono 21 le presenze di Kessie con il Milan che, tra campionato e coppe, ha segnato 5 reti e firmato 1 assist vincenti: Madrid la possibile nuova tappa nella carriera dell’ivoriano.