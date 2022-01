Contatti avviati, il top club accelera per il colpo: Milan avvisato

Le prossime settimane possono portare un clamoroso colpo di scena: Milan in ansia, gli emissari della big sbarcano in Italia

La bella vittoria contro la Roma rilancia le ambizioni scudetto della squadra allenata da Stefano Pioli. I rossoneri si portano ad un solo punto dall’Inter che dovrà però recuperare la gara contro il Bologna. Nei pensieri dei dirigenti del Milan però vi è anche il calciomercato che tra gennaio e soprattutto giugno potrebbe regalare non poche sorprese alla rosa del tecnico emiliano. In tal senso, dalla Spagna, giungono novità importanti per uno dei leader insostituibili nello scacchiere tattico di Pioli. Si tratta di Franck Kessie che, ancora in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di via Aldo Rossi, difficilmente rimarrà in rossonero.

I discorsi per il rinnovo sembrano essersi stoppati e la decisione di lasciare Milano a parametro zero pare la più probabile nei pensieri dell’ex centrocampista dell’Atalanta. Stando a quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, Kessie è da mesi un nome caldo per la mediana di Xavi al Barcellona. I catalani vivono una difficile situazione dal punto di vista economico e la firma a titolo gratuito del 25enne, tra i migliori prospetti d’Europa nel ruolo, alletta non poco la società di Laporta. Il club blaugrana, però, rischia una sorpresa clamorosa per la firma di Kessie.

Milan, attento: contatti avviati con Kessie

Il quotidiano spagnolo sottolinea come adesso, in pole position, vi sia il Real Madrid. Florentino Perez ha già inviato degli emissari in Italia per negoziare un accordo con l’entourage del calciatore, ormai lontanissimo dalla permanenza a Milanello.

Con Kroos che ha appena compiuto 32 anni e Modrid che spegnerà 37 candeline a settembre, l’accelerata per Kessie è una delle priorità del Real Madrid. Le ‘Merengues’ sono dunque pronte a superare la concorrenza di Barcellona e non solo in vista di giugno.

In questa stagione con la maglia del ‘Diavolo’, il talento classe 1996 ha segnato 5 reti e firmato 1 assist in 21 presenze tra campionato e coppe.