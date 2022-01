Ritorno di fiamma: Maldini sfida il Barcellona per il gioiello

Il Milan prosegue la caccia ai rinforzi da regalare a mister Pioli: inserimento per l’obiettivo del Barcellona di Xavi

La vittoria sul Venezia mantiene alte la ambizioni del Milan di Stefano Pioli che continua la rincorsa all’Inter capolista in Serie A. In attesa di scendere in campo nel prossimo match di campionato contro il Genoa, il club meneghino valuta le mosse che, nell’attuale sessione di calciomercato invernale, possono modificare l’assetto tattico del tecnico emiliano. In tal senso uno dei nomi che può tornare di moda per il club di via Aldo Rossi, a cui è stato accostato negli scorsi anni, è finito anche nei radar del Barcellona di Xavi.

LEGGI ANCHE >>>Il sostituto di Chiesa dalla Serie A, la Juventus ‘spaventa’ il Milan

Si tratta del talento dello Shanghai Port ed ex Chelsea Oscar. Il fantasista 30enne, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico ‘Todofichajes.com’, è tra i principali candidati a rinforzare la trequarti del Barcellona. Oscar è considerato un perfetto rinforzo per la squadra blaugrana che dunque, alle giuste condizioni, potrebbe tentare di riportare in Europa il calciatore che nell’inverno 2017 lasciò il club di Abramovich per 60 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Milan e Juventus, il Barcellona ci prova: c’è la proposta

Milan-Barcellona, ipotesi duello per Oscar

Il Barcellona ci sta pensando: vuole Oscar ma solo a determinate condizioni. In primis, che il calciatore si liberi a zero dallo Shanghai Port e firmi poi per la società di Laporta. In secondo luogo, poi, che l’ex trequartista del Chelsea si abbassi parte dell’attuale ricchissimo stipendio di 23,4 milioni di euro percepiti in Cina. Cifre esorbitanti ma se il classe ’91 dovesse riuscire ad alleggerire la sua posizione, allora anche il Milan potrebbe farci più di un pensierino visto che quello del verdeoro è un profilo che piace da anni alla società di via Aldo Rossi.

Considerando, poi, che tra le priorità del Milan (oltre ad un nuovo attaccante, verosimilmente, per la prossima estate) il focus è anche su un fantasista che possa alternarsi o sostituire Brahim Diaz nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, caccia al sostituto di Chiesa | Sfida al Milan

Situazione dunque in divenire, con Oscar che potrebbe essere tentato da Milan e Barcellona per un possibile ritorno nell’elite del calcio europeo.