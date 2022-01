Juventus, caccia al sostituto di Chiesa | Sfida al Milan

La Juventus corre ai ripari per sostituire Chiesa e punta un attaccante dalla Spagna, sfidando il Milan sul mercato

La Juventus annuncia la stagione finita per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è uscito dal J Medical dopo gli esami strumentali mattutini e l’esito ha gelato l’ambiente juventino. In seguito all’infortunio subito ieri contro la Roma, Chiesa ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà essere operato.

La Juventus perde uno dei suoi giocatori migliori e anche per molto tempo. Chiesa termina la sua stagione e salterà anche lo spareggio con la nazionale per l’accesso ai Mondiali. Una perdita pesantissima che la Juventus vorrà necessariamente colmare nel mercato di gennaio. Ecco che allora torna a galla l’idea Goncalo Guedes, ala del Valencia e della nazionale portoghese. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe provare a chiedere il prestito al club spagnolo che può far forza sul contratto del classe ’96 fino al 2023.

Assalto al vice Chiesa: la Juve sfida il Milan per Guedes

Goncalo Guedes è da tempo già nel mirino del Milan che cerca un attaccante esterno per rinforzare il reparto offensivo. Il portoghese ha realizzato fin ora 7 gol e 4 assist in 20 partite di Liga. Arrivato dal PSG per circa 40 milioni di euro, il Valencia non vuole svenderlo e intende cederlo almeno alla stessa cifra.

La Juventus ha urgenza di rimpiazzare Federico Chiesa, giocatore quasi indispensabile per il reparto offensivo bianconero e punta al prestito, magari con diritto di riscatto a giugno. La ‘Vecchia Signora’, però, deve fare i conti con il pressing del Milan.