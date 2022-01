Triangolo tra i pali, decide il Barcellona: colpaccio Juventus

Il prossimo calciomercato estivo può vedere una rivoluzione tra i pali: non solo Barcellona, super colpo per la Juventus

Milan-Juventus è il pensiero fisso di Massimiliano Allegri anche se, la società torinese, sta già pianificando le operazioni che potrebbero dare un nuovo volto alla rosa allenata dal tecnico livornese. Il calciomercato invernale non ha visto, fino a questo momento, particolari squilli della ‘Vecchia Signora’, sia in entrata che in uscita. La stagione 2022/23, però, può regalare non poche sorprese a partire da quello che con ogni probabilità sarà il nuovo portiere della Juventus. Uno scenario estivo che vedrà il triangolo, con il Barcellona pronto a dare il via libera ad una tripla operazione per la prossima estate.

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, il Barcellona sarebbe ormai stufo delle prestazioni altalenanti, spesso insufficienti, di Marc-Andrè Ter Stegen. L’estremo difensore tedesco nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2025, può lasciare la Catalogna la prossima estate. Il club di Laporta è furioso nei confronti del portiere e vuole cambiare volto ai pali della squadra di Xavi. Ecco perchè, l’addio di Ter Stegen al Barcellona, può ‘aiutare’ la Juventus ad alimentare il grande sogno tra i pali.

Szczesny al Barcellona: super colpo per Allegri

La società di Laporta ascolterà offerte e nel frattempo valuta l’erede dell’ex Borussia Monchengladbach che, a sorpresa, può essere Wojciech Szczesny. Il polacco ha ormai da tempo il biglietto per salutare la società bianconera ed il suo futuro potrebbe quindi essere rappresentato proprio dai blaugrana.

In tal senso, con Szczesny al Barcellona ed il PSG pronto a puntare su Ter Stegen, la Juventus avrebbe già un piano ben chiaro per il prossimo numero uno da consegnare ad Allegri. Si tratta di Gianluigi Donnarumma che già con Keylor Navas sta facendo enorme fatica a trovare spazio e con l’approdo di Ter Stegen sotto la Tour Eiffel, è destinato a cambiare aria.

Il ritorno in Serie A dell’ex portiere del Milan, dunque, può far gioire Massimiliano Allegri. Un triangolo di mercato, con tre big europee pronte a rivoluzionare la porta in vista della prossima stagione.