Calciomercato Juve, dubbi sul futuro del bomber | Sirene dalla Premier

Il futuro dell’attaccante della Juventus è più che mai nebuloso: difficile la permanenza, spuntano sirene dalla Premier League

In casa Juventus c’è grande attesa per il possibile debutto dal 1′ di Dusan Vlahovic, il super colpo di gennaio che ha sconvolto le gerarchie dell’attacco bianconero. Ancora alle prese col dilemma Dybala – rinnovo sì, rinnovo no – la dirigenza bianconera si interroga anche sul futuro di un altro giocatore che probabilmente sconterà più degli altri l’arrivo del centravanti serbo.

L’attaccante, che Allegri ha fortemente voluto trattenere a sè almeno fino alla fine della stagione in corso, è in prestito fino a fine anno. Per riscattarlo la Juve dovrebbe sborsare 35 milioni. Al di là dell’eventuale disponibilità finanziaria per l’operazione, aleggiano fortissimi dubbi sull’opportunità tencica di confermare il giocatore. La questione non è di facile risoluzione anche per il club proprietario del cartellino, che si (ri)troverebbe tra le proprie fila un calciatore che non rientra nei piani della società.

Calciomercato Juventus, il futuro di Morata è un rebus

A fine stagione Alvaro Morata tornerà quasi certamente all’Atletico Madrid. Questo non significa che il club colchonero voglia trattenere a sè il calciarore. Diego Simeone ha fatto già capire a chiare lettere di non voler contare sul centravanti ex merengue. Il problema è rappresentat dal fatto che quasi nessuno sia disposto a spendere i 35 milioni che l’Atletico ha fissato come valutazione per rientrare della precedente spesa fatta col Chelsea.

Il quotidiano Marca ha analizzato punto per punto quello che viene definito senza mezzi termini ‘un problemòn’. Stante l’impossibilità di ottenere dalla Juve quanto richiesto , la dirigenza madrilena spera che le indiscrezioni di mercato su un presunto interesse dell’Arsenal si concretizzino in un’offerta reale. In passato il club inglese aveva fatto un sondaggio per l’attaccante, senza che partisse una trattativa concreta. Simeone spera che stavolta possa finire diversamente…