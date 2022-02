Inter-Kessie, il Milan risponde con lo scippo: intreccio a centrocampo

Il calciomercato estivo può vedere l’arrivo di Franck Kessie a zero, sulla sponda nerazzurra del Navigilio: la risposta di Maldini è clamorosa

Un derby infinito quello che Milan ed Inter, tra campo e calciomercato, sono destinate a vivere da qui ai prossimi mesi. Se il recente scontro in campionato ha visto la vittoria della squadra di Pioli, adesso sarà la Coppa Italia a decretare quale delle due milanesi finirà in finale, contro una tra Juventus e Fiorentina. È in ottica mercato, però, che gli intrecci tra nerazzurri e rossoneri potrebbero infiammare la prossima sessione estiva. Al centro di tutto resta Franck Kessie, corteggiato da diversi club europei con l’Inter che studia la clamorosa beffa al ‘Diavolo’. Il possibile approdo del talento ivoriano alla corte di Simone Inzaghi può regalare una risposta,a sorpresa, di Maldini e Massara.

Non è un mistero che il Milan si stia muovendo con largo anticipo sulle priorità, in entrata, che coinvolgeranno la rosa a disposizione di Pioli per il 2022/23. In tal senso, oltre al sostituto di Kessie che come detto potrebbe davvero finire ‘gratis’ all’Inter, c’è l’idea di portare un nuovo centrale difensivo ed una punta per il post Ibrahimovic in quel di Milanello. Per l’erede di Kessie, l’ultima idea potrebbe ‘gelare’ Marotta e Ausilio.

Kessie all’Inter, il Milan tenta il sorpasso

Se Kessie dovesse finire all’Inter, la risposta del Milan potrebbe essere immediata, decisa. L’ultimo guizzo della dirigenza di via Aldo Rossi porta a Sassuolo, con Davide Frattesi che ha ormai conquistato tutti viste le recenti prestazioni in maglia neroverde.

L’Inter resta in vantaggio per il talento 22enne ma attenzione ai rossoneri, pronti allo sgarbo ai cugini inserendosi nei dialoghi con il Sassuolo

L’alternativa, in casa Milan, resta sempre quella legata a Renato Sanches: un triangolo a centrocampo che, in estate, può regalare non poche sorprese alle due big milanesi.