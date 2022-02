Marotta ‘provoca’ il Barcellona per Lautaro: scambio choc

Il Barcellona punta nuovamente Lautaro Martinez: idea scambio, ecco la controproposta di Marotta per l’addio del ‘Toro’

La batosta in Champions League è ormai alle spalle e l’Inter, in attesa di scendere in campo per il match contro il Sassuolo, pianifica le prossime mosse in vista del calciomercato estivo. Tra i nomi che potrebbero animare l’estate nerazzurra, c’è sicuramente quello di Lautaro Martinez. Accostato alle uscite per diversi mesi, l’argentino potrebbe cambiare aria al termine dell’attuale stagione. Nonostante il rinnovo fino al 30 giugno 2026, per l’offerta giusta il ‘Toro’ può dire addio alla ‘Beneamata’. Tra le candidate resta sicuramente il Barcellona, che ha corteggiato a più riprese il gioiello di Simone Inzaghi.

Adesso, la società catalana è quindi pronta a tornare alla carica per Lautaro Martinez: l’attaccante sudamericano continua a piacere al presidente Joan Laporta. Il Barcellona, è ormai chiaro, sta attuando una progressiva rivoluzione per consegnare a Xavi la rosa ideale, affinchè la squadra blaugrana torni al vertice del calcio spagnolo ed europeo. Ed il nome del ‘Toro’ resta quindi in cima alla lista, per potenziare l’attacco per il 2022/23.

Depay per Lautaro: ecco la controfferta di Marotta

In tal senso, i catalani avrebbero in mente di mettere sul piatto il cartellino di Memphis Depay, pedina ormai non più indispensabile dopo l’addio di Koeman al Barcellona. L’olandese, già vicino all’addio nel mercato invernale, non è una priorità per l’Inter che per Lautaro Martinez chiede solo cash: servirà un’offerta da almeno 80 milioni di euro.

L’alternativa, dal sapore provocatorio, la potrebbe disegnare Beppe Marotta che avrebbe in mente una controproposta di scambio per lasciar partire l’ex punta del Racing. L’idea di Marotta è quella di stuzzicare la dirigenza del Barcellona, inserendo nell’affare il cartellino di Gavi.

Il gioiellino 17enne è assolutamente incedibile per i catalani: per Lautaro Martinez servirà dunque più di uno sforzo, in vista del prossimo calciomercato estivo.