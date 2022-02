Incontro con Raiola, svolta Juventus: c’è il ritorno di fiamma

Il prossimo calciomercato estivo può vedere il ritorno di fiamma: Juventus avvisata, pronto l’incontro con Mino Raiola

Una settimana delicata quella che la Juventus vivrà, in campo, con tre sfide decisive per il prosieguo della stagione per la squadra di Massimiliano Allegri. Dalla gara di questa sera di Champions League contro il Villarreal alla prossima gara con l’Empoli, fino alla semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. I bianconeri, reduce dal pari nel Derby della Mole, devono dunque risollevarsi per continuare a sperare nel quarto posto in campionato. Dal campo al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’, dalla Spagna, potrebbero arrivare novità importanti con Mino Raiola sullo sfondo.

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, il Barcellona e Mino Raiola sarebbero pronti ad incontrarsi per discutere di mercato. Al centro del colloquio tra l’agente, Joan Laporta e Mateu Alemany vi sarà sicuramente Haaland, corteggiatissimo dal Real Madrid e che il presidente blaugrana vorrebbe regalare a Xavi. Tra i nomi che potrebbero spuntare con Raiola è tutt’altro che escluso che vi sia quello di Matthijs de Ligt.

Il Barcellona ripensa a de Ligt: la situazione

Il difensore olandese, 27 presenze e 2 gol in stagione con la Juventus, alla giusta offerta potrebbe davvero dire addio alla ‘Vecchia Signora’, stando anche alle dichiarazioni del procuratore di qualche settimana fa. Il Barcellona lo sa e potrebbe tornare alla carica, dopo essere stato vicino al difensore prima che si trasferisse in Serie A.

Con una proposta da 70-75 milioni di euro, la Juventus potrebbe cadere in tentazione e riflettere sulla cessione del 22enne di Leiderdorp, anche se per i bianconeri -stando al portale spagnolo – la cessione non è contemplata. de Ligt piace da tempo alla dirigenza catalana e a Xavi, che a giugno punta ad una vera e propria rivoluzione per rilanciare il progetto della squadra blaugrana.

Situazione dunque in divenire, ma il futuro di de Ligt potrebbe vivere una svolta nelle prossime settimane: il Barcellona in agguato.