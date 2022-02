Conte ai ferri corti con il Tottenham: ritorno a sorpresa in Serie A

Non procede nel migliore dei modi l’avventura di Antonio Conte al Tottenham: possibile addio e ritorno a sorpresa in Serie A

Non decolla l’avventura di Antonio Conte al Tottenham. Il tecnico italiano dopo la controversa eliminazione dalla Conference League, continua ad avere alti e bassi in Premier League, passando dalla prestigiosa vittoria contro il Manchester City alla sconfitta contro il Burnley ora terzultimo.

Il tecnico italiano nelle recenti uscite ha fatto capire che la situazione sulla panchina degli ‘Spurs’ potrebbe essere in bilico. Così, con il Tottenham attualmente fuori dalle coppe, la sua permanenza in Premier League potrebbe durare meno del previsto. Possibile ritorno a sorpresa in Serie A.

Conte verso l’addio al Tottenham: sogno Milan in Serie A

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe terminare prima del previsto, visto che i risultati sperati fino ad ora non sono arrivati e gli ‘Spurs’, fuori dalle competizioni europee, si trovano all’ottavo posto in Premier League.

Il suo futuro sulla panchina del club inglese potrebbe dunque essere breve, e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Serie A. Infatti il tecnico ex Juventus e Inter sognerebbe un futuro sulla panchina del Milan, visto anche il contratto di Pioli in scadenza nel 2023 che non è ancora stato rinnovato. Ritorno nel campionato italiano che dunque potrebbe sorprendere tutti.