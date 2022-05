Milan, obiettivo nel Barcellona: c’è un ostacolo

Il Milan guarda anche in casa Barcellona per rinforzare la propria rosa nella prossima sessione di calciomercato: ma c’è un ostacolo per l’obiettivo

Stagione che sta per volgere al termine e il Milan si avvicina sempre di più allo scudetto. Mancano tre giornate al termine della Serie A e i rossoneri hanno ancora due punti di vantaggio sull’Inter, ma ovviamente sarà vietato sbagliare. Nel frattempo la società rossonera è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato estiva.

La rosa di Pioli avrà inevitabilmente bisogno di diversi rinforzi per la prossima stagione, anche al netto degli addii che avverranno. Così la società rossonera sembrerebbe aver messo nel mirino un centrocampista in uscita dal Barcellona, ma per mettere a segno il colpo c’è ancora un ostacolo.

Il Milan osserva Puig: il nodo ingaggio preoccupa anche il Barcellona

Sembrerebbe non esserci più spazio per Riqui Puig nel Barcellona. Il classe ’99 che sembrava dover essere uno dei migliori talenti emergenti in Europa, dall’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana non ha più trovato spazio. In questa stagione il centrocampista ha giocato solamente tre partite da titolare su 14, non superando però mai l’ora di gioco senza essere sostituito.

Così il suo addio al Barcellona a fine stagione sembrerebbe essere sempre più vicino, visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce da tempo ci sarebbe anche il Milan, ma per l’addio dello spagnolo ci sarebbe un ostacolo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport’, l’ingaggio di due milioni netti a stagione sembrerebbe essere elevato per le pretendenti e potrebbe complicare la sua partenza. Tra le soluzioni il Barcellona avrebbe addirittura pensato alla rescissione del contratto, cosa che ovviamente favorirebbe il Milan. Dunque situazione complicata tra Puig e il Barcellona, con il futuro che sembra suggerire sempre di più l’addio.