Tutti pazzi per Leao: irrompe un’altra big europea

Mezza Europa è sul talento portoghese del Milan: si iscrive alla corsa anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone

Sarà anche un campionato, il nostro, dal quale non emergono contendenti serie per la vittoria finale della Champions League, ma questo non significa che alcuni talenti cristallini che già giocano in Serie A non facciano gola alle big del Vecchio Continente. Tra questi, l’ascesa di Rafael Leao ha colpito proprio tutti. Il portoghese è infatti ambìto da mezza Europa.

Sul giocatore rossonero insiste da tempo l’interesse del Manchester City che, nonostante l’ingaggio di Haaland, non vuole rinunciare alla possibilità di tesserare anche lo straripante lusitano. Anche il Real Madrid, scottato dall’affare Mbappé, vorrebbe mettere a segno il colpo grosso in grado di entusiasmare la già inebriata tifoseria merengue. Nelle ultime ore però, anche un’altra società avrebbe puntato Leao. La necessità di sostituire una delle stelle in partenza ha convinto la dirigenza a provare l’affondo per l’attaccante rossonero. La caccia è aperta, il Milan si barrica dietro la clasuola da 150 milioni di euro che vorrebbe far sottoscrivere all’ex Lille.

Carrasco se ne va, Simeone pensa a Rafael Leao

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone si starebbe preparando a salutare Yannick Carrasco, tentato dalla mega offerta del Newcastle. Oltre ai 60 milioni per il cartellino del belga, i ‘Magpies’ avrebbero proposto al calciatore un lauto ingaggio. L’affare potrebbe concludersi a breve: si libera dunque una casella nell’attacco dei Colchoners.

Per sostituire l’ex Monaco l’allenatore argentino avrebbe pensato proprio al portoghese scudettato. Il Milan non è intenzionato ad ascolare proposte sotto gli 80 milioni, considerando la volontà di mettere nero su bianco, il prima possibile, lo scudo di una clausola da 150 milioni. In attesa anche di capire la reale volontà del giocatore – la proposta di 4,5 milioni annui recentemente formulata da Paolo Maldini potrebbe non bastare – Simeone sfida Guardiola ed Ancelotti in un triangolare di mercato di extra-lusso. Il premio, per il vincitore, si chiama Rafael Leao.