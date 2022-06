Il post Leao arriva dalla Spagna: 60 milioni dal Milan

Il Milan è pronto a tuffarsi nel calciomercato estivo con un grande colpo: servono 60 milioni per l’erede di Leao

Il 19esimo scudetto è ormai storia passata ma il Milan non intende frenare le sue ambizioni. Solo poche ore fa il club campione d’Italia ha comunicato il passaggio di società, stavolta ufficiale, da Elliott a RedBird. In tal senso, l’obiettivo del club di via Aldo Rossi non sarà solo ripetersi in Serie A ma anche provare ad arrivare il più lontano possibile anche in Champions League. Tra i grandi protagonisti dell’imminente nuova annata potrebbe però non esserci Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, reduce da 42 presenze con 14 reti e 12 assist vincenti quest’anno, è corteggiatissimo da diverse grandi società. C’è soprattutto il Real Madrid, come ribadito oggi da ‘AS’, pronto a farsi avanti durante il calciomercato estivo con una grande offerta al Milan da oltre 100 milioni per l’asso lusitano.

Il Milan prenota il super colpo: arriva da Madrid

Ed in tal senso, la società rossonera avrebbe già in mente il possibile sostituto di Leao che arriverebbe direttamente dalla Spagna ed in particolar modo da Madrid: servono 60 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘AS’ il nome giusto per l’attacco del Milan può essere quello di Yannick Carrasco. L’esterno belga, corteggiato lo scorso gennaio dal Newcastle, è stato uno dei più importanti artefici dell’annata dei ‘Colchoneros’ e in casa Milan sono pronti a farsi avanti per strapparlo a Simeone.

In scadenza il 30 giugno 2024 con la società spagnola, Carrasco ha segnato 6 reti e firmato 7 assist vincenti nelle 44 apparizioni tra campionato e coppe con la squadra di Simeone. La clausola rescissoria nel contratto del belga, però, resta molto alta. Serviranno almeno 60 milioni di euro, infatti, per vedere Carrasco alla corte di Pioli.

Situazione dunque in divenire, con Carrasco in pole position per vestire la maglia rossonera in caso di partenza di Rafael Leao alla corte di Carlo Ancelotti.