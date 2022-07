Offerto alla Juve, affare low cost: Allegri pesca in Francia

In casa bianconera forse si è trovata la soluzione al problema del terzino sinistro: l’affare low cost viene dalla Francia

Mentre i tifosi bianconeri sono in trepidazione nell’attesa che i due grandi colpi di mercato – Angel Di Maria e Paul Pogba – vengano ufficialmente annunciati, la dirigenza è al lavoro per coprire al meglio tutte le necessità tecniche evidenziate da Massimiliano Allegri. Il problema del terzino sinistro, per esempio, è un nodo ancora da risolvere. Lo staff tecnico è ancora a caccia della soluzione migliore.

Tra sogni quasi proibitivi – si legga Renan Lodi – e possibilità sontuose offerte all’interno di possibili affari più grandi – leggasi Reguìlon dal Tottenham – la Juve è ancora a caccia del profilo giusto. L’occasione potrebbe ora darsi da un club che sta tentando in ogni modo di liberarsi dei tanti esuberi tecnici presenti in rosa. Uno di questi, guarda caso, gioca proprio a sinistra. E si dà il caso esser stato seguito con insistenza dall’Inter all’epoca della gestione Conte. Quando il suo contratto, allora in scadenza, pareva non dover essere rinnovato.

Juve, c’è Kurzawa dal PSG: affare possibile

Nell’ottica di trovare un degno erede di Alex Sandro – il brasiliano, oltre che in scadenza, sembra aver dato il meglio in maglia Juve – il PSG avrebbe offerto ai bianconeri il cartellino di Layvin Kurzawa, il laterale sinistro fuori dal progetto tecnico del nuovo tecnico Galtier. L’operazione non comporta cifre impossibili: il valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni, e il club transalpino ha fatto capire a chiare lettere di non voler più contare sulle sue prestazioni.

Forse non sarà il nome preferito tra i papabili della lista che Allegri ha consegnato alla società per il ruolo in oggetto, ma Kurzawa rappresenta un profilo affidabile. Abituato a giocare in Europa da tanti anni e, soprattutto, poco costoso. L’affare potrebbe essere concluso senza difficoltà dalla ‘Vecchia Signora’.