Sull’asse Inter-Barcellona affare a zero: la Champions nasconde un colpo

Fari puntati sulla notte di San Siro dove l’Inter ospiterà il Barcellona per il terzo turno della fase a gironi di Champions League. Gara già quasi da dentro o fuori ma anche al sapore di calciomercato

Luci a San Siro per la terza giornata della fase a gironi di Champions League con l’Inter che accoglie il Barcellona per una sfida dal sapore speciale con il ricordo del Triplete di oltre 10 anni fa nella mente dei tifosi. Il presente però è ben diverso, con la squadra di Simone Inzaghi in evidente difficoltà sia dal punto di vista del rendimento che dei risultati, con gli ultimi due ko in serie in campionato che pongono ombre pesanti sul prossimo cammino di Lautaro e soci.

Una bella fetta delle chance di passaggio del turno in Champions passerà proprio dalla gara di questa sera oltre che da quella di ritorno al Camp Nou contro una diretta rivale per l’approdo agli ottavi che in un girone completato da Bayern Monaco e Vitkoria Plzen rischia di farsi sempre più ostico.

Calciomercato, Inter-Barcellona nasconde un altro intreccio: la partita di de Vrij

Inter-Barcellona ha quindi un sapore particolare anche dal punto di vista emotivo visti i passati confronti di Champions, ben distanti dalla situazione attuale. Al netto poi delle vicende di campo la super sfida di San Siro rischia di nascondere anche tematiche relative al mercato. Uno dei protagonisti annunciati in conferenza stampa dallo stesso Inzaghi per stasera sarà Stefan de Vrij, finito nel mirino della critica per le prestazioni in calo, scavalcato di recente nelle gerarchie anche da Acerbi.

Chance importante per l’esperto olandese classe 1992 che ha peraltro anche il futuro in discussione. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e al momento appare sempre più complesso pensare ad un rinnovo, che potrebbe non essere nei piani della società. A parametro zero potrebbe essere idea anche per il Barcellona che andrebbe per caratteristiche ed esperienza a rimpiazzare il partente Pique. Inoltre il Barça ha già dimostrato ampiamente di stare molto attento al mercato dei calciatori in scadenza con colpi come Christensen, Depay, Kessie e non solo.