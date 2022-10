Scambio per il futuro: la Juventus ci pensa

La Juventus prova ad affondare il colpo per Guglielmo Vicario: il portiere nel mirino dei bianconeri

Obiettivo Vicario per la Juventus: i bianconeri sulle tracce del talentuoso portiere che si sta mettendo in mostra tra i pali dell’Empoli.

La Juventus è intenzionata a ringiovanire la rosa, con un occhio sempre rivolto ai talenti italiani. Tra questi c’è, senza ombra di dubbio, Guglielmo Vicario, portiere classe ’96 protagonista del campionato di massima serie con la maglia dell’Empoli.

Arrivato all’Empoli nell’estate del 2021 dal Cagliari, l’estremo difensore è stato riscattato la scorsa estate, dopo la retrocessione dei sardi in Serie B. È uno dei portieri più interessanti del panorama calcistico italiano e la Juventus non vuole lasciarselo scappare, un po’ come accadde con Mattia Perin.

Calciomercato Juventus, idea Vicario per la porta

Valutato circa dieci milioni di euro, Guglielmo Vicario è stato riscattato la scorsa estate dall’Empoli che nel luglio del 2021 lo aveva prelevato in prestito dal Cagliari. Ora la Juventus vorrebbe portarlo a Torino.

Nella trattativa i toscani vorrebbero inserire il cartellino di Koni De Winter, difensore belga classe 2002 di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito agli azzurri.