Juventus, tegola last minute: chiamato il Primavera

Infortunio poco prima della partita per la Juventus, con Massimiliano Allegri costretto a convocare un Primavera

La Juventus affronta il big match contro la Lazio in quest’ultima giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale. I bianconeri vogliono continuare a vincere dopo i cinque successi consecutivi, ma contro la squadra dell’ex Maurizio Sarri non sarà facile.

In questa stagione i problemi legati agli infortuni non sono di certo mancati a Massimiliano Allegri, con Pogba esempio più rappresentativo, che non ha giocato nemmeno una partita in bianconero quest’anno. Un’altra tegola arriva poco prima del match contro la Lazio, con Massimiliano Allegri costretto a chiamare un Primavera.

Juventus-Lazio, Perin KO: chiamato il giovane Scaglia

La Juventus non è di certo la migliore degli ultimi anni quella vista fino ad ora, però bisogna anche ammettere che con gli infortuni non è stata fortunata. Anche oggi Massimiliano Allegri si vede costretto a trovare una soluzione immediata per un infortunio last minute. Infatti il secondo portiere Perin è stato costretto ad alzare bandiera bianca per una gastroenterite. Al suo posto è stato convocato il giovane portiere della Primavera Simone Scaglia per il riscaldamento. Il ruolo di secondo sarà invece di Pinsoglio.