Maldini e Massara battono tutti: premio speciale ad Abu Dhabi

Paolo Maldini e Frederic Massara superano tutti e vengono premiati ai Globe Soccer Awards di Abu Dhabi: sono loro i migliori

Mentre si avvicinano i Mondiali in Qatar oggi è giornata di premi ad Abu Dhabi. Infatti vanno in scena i Globe Soccer Awards, evento in cui vengono premiate diverse categorie del mondo del calcio. All’evento c’è anche una grande rappresentanza di giocatori e dirigenti della Serie A. Il primo a essere premiato è Victor Osimhen, che vince il premio di miglior giovane emergente.

Poi è il momento di Paolo Maldini e Frederic Massara, che salgono sul palco e vengono premiati con un premio che rende orgoglioso anche il Milan.

Globe Soccer Awards, premiati Maldini e Massara come migliori direttori sportivi

La Serie A è grande protagonista dei Globe Soccer Awards. Dopo Victor Osimhen è il turno di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due vengono infatti premiati come migliori direttori sportivi dell’anno. Un premio speciale che ripaga anche il Milan per aver puntato su di loro con il rinnovo di contratto di qualche mese fa. I due vincono il premio arrivando davanti a tanti direttori sportivi di tutto il mondo.