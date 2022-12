Blitz e scambio per Zaniolo: la Juve ‘trema’

Con il mercato alle porte le squadre si preparano a intavolare trattative e scambi anche per il mercato estivo. La Juve vede sfumare Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo sarà sicuramente al centro delle trattative di mercato dei prossimi mesi. Il suo rinnovo di contratto è ancora in alto mare e questo potrebbe compromettere la sua permanenza alla Roma, squadra in cui a conti fatti non sta rendendo come ci si aspettava.

La rottura dei legamenti alle ginocchia ha sicuramente contribuito a un calo, ma il suo talento rimane indiscusso e in Serie A c’è chi lo sa bene. Sarebbe pronto uno scambio che terrebbe fuori la Juventus dalla corsa.

Spalletti su Zaniolo, Allegri rimane a mani vuote

Nicolò Zaniolo sarebbe indubbiamente il profilo adatto per il modulo di Luciano Spalletti al Napoli, inoltre approdare in terra partenopea il trequartista potrebbe compiere un salto di qualità necessario per i suoi 23 anni.

Il Napoli starebbe ipotizzando uno scambio inserendo Hirving Lozano nella trattativa, ma la Roma al contrario sarebbe disposta a cedere il ragazzo nato a Massa solamente a fronte di un’offerta economica. Ecco che i giallorossi di fronte a una proposta di 30 milioni potrebbero anche accettare l’affare, soprattutto sei il talento giallorosso non dovesse trovare l’accordo per il suo rinnovo di contratto.

Lo scambio con Lozano non convince principalmente per lo scarto d’età tra i due calciatori, infatti Zaniolo a 23 anni ha ancora grandi potenzialità di crescita e potrebbe rivelarsi in ogni caso un’arma in più. Monetizzare per la Roma è di fondamentale importanza e difficilmente questo scambio vedrà un esito positivo. Zaniolo è da sempre uno degli obiettivi principali di Massimiliano Allegri alla Juventus, ma la situazione societaria ancora poco chiara potrebbe rallentare, non di poco, le strategie di mercato dei bianconeri. Spalletti è sicuramente in vantaggio.