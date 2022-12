Soule addio alla Juventus, scambio in Serie A

La Juventus continua a monitorare profili interessanti in vista del futuro: possibili addii eccellenti a partire da gennaio come Soule

Il talentuoso giocatore argentino, Matias Soule, potrebbe così andare via dalla Juventus a gennaio con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità. Il giovane esterno offensivo bianconero vorrebbe così essere protagonista nella seconda parte di campionato per provare a mettersi in mostra anche in Serie A.

Come svelato da Tuttosport la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Holm dello Spezia: in quest’ottica potrebbe prendere piede anche un’idea per lo scambio di prestiti con la possibilità di vedere uno tra Soulé e Barbieri via da Torino. La possibilità è d’oro visto che sarebbero pronti ad avere un minutaggio migliore arrivando a consacrarsi definitivamente anche via dai bianconeri. Novità interessanti soprattutto per il talentuoso giocatore argentino, pronto a spiccare il volo. Soule ha preso parte anche a diverse convocazioni con la Nazionale maggiore del Ct Scaloni: un giocatore su cui puntare per il futuro con la Juventus pronta a scegliere la migliore destinazione per lui. Anche la Sampdoria lo avrebbe chiesto in prestito per i prossimi sei mesi in Serie A: il club blucerchiato dovrà cercare di raggiungere una salvezza che sembra insperata al momento.

Juventus, Holm piace ai bianconeri

Il centrale difensore svedese, Emil Holm, si sta mettendo in mostra con la maglia dello Spezia: il giocatore sarebbe finito così nel mirino della Juventus dopo un’ottima prima parte di stagione con la società ligure. Un’idea entusiasmante anche per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri con un classe 2000 che farebbe al caso dei bianconeri, soprattutto in ottica futura.

In casa bianconera potrebbe esserci una rivoluzione importante nei prossimi mesi con l’obiettivo di svecchiare il reparto difensivo con diversi calciatori pronti all’addio. Su tutti Leonardo Bonucci che sarebbe sul punto anche di andare via al termine della stagione.