La Juve si gioca la carta 🃏 Kajo Jorge: big italiane in ginocchio 😱

Il calciomercato di riparazione è pronto a partire, ma le società sembrano già concentrate su quello estivo in vista della prossima stagione.

Il calciomercato aprirà i battenti a gennaio con la sua sessione invernale. Molti club, però, sono già proiettati al futuro, e stanno studiando possibili colpi da mettere a segno nel mercato estivo per la prossima stagione.

Uno dei club più attivi in questo senso è la Juventus, che ha tutta l’intenzione di potenziare la rosa a disposizione di mister Allegri. Il reparto dove i bianconeri hanno necessità di intervenire è la difesa, visto il probabile addio di Alex Sandro. Il terzino brasiliano, infatti, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, e il rinnovo non sembra una strada percorribile. Proprio per questo motivo, i bianconeri sono alla ricerca dell’erede, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato.

La Juve pensa a Parisi: ipotesi scambio con l’Empoli

Come detto, la Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro vista la probabile partenza di Alex Sandro. I bianconeri, sembrerebbero aver individuato l’obiettivo principale.

Stiamo parlando di Fabiano Parisi, classe 2000 di proprietà dell’Empoli. Sul calciatore c’è anche il forte interesse di Milan, Inter e Lazio, ma la Juventus sembra avere un’importante carta da giocare. La vecchia signora, infatti, potrebbe decidere di inserire nella trattativa il cartellino di Kajo Jorge, attaccante brasiliano classe 2002. Il brasiliano, nonostante la giovane età, ha già messo a segno 18 reti in carriera, e potrebbe interessare e non poco al club toscano. Ovviamente l’Empoli chiederà anche soldi per lasciar partire il proprio gioiello, ma la sensazione è che la mossa Kajo Jorge possa rivelarsi giusta da parte della Juventus. Il mercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus che sembra aver scelto l’erede di Alex Sandro.