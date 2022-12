Scambio di attaccanti: grande ritorno alla Juventus

Possibile scambio tra Bayern Monaco e Juventus: nel mirino del club bavarese c’è Dusan Vlahovic

Un possibile scambio di calciatori tra Juventus e Bayern Monaco: è Dusan Vlahovic, l’obiettivo per l’attacco del club tedesco.

Il Bayern Monaco tenta l’assalto a Dusan Vlahovic: il club bavarese, ancora orfano di un bomber puro dopo l’addio di Lewandowski, è pronto a trattare con la Juventus per portare in Germania l’attaccante serbo, legato alla Juventus da altri tre anni e mezzo di contratto.

Un elemento, quello della durata contrattuale, che chiaramente rappresenta un punto di forza per la Juventus in sede di trattative. Ecco perché il Bayern Monaco, così come altri club potenzialmente interessati al centravanti classe 2000, dovranno sborsare cifre importanti per convincere la Juventus a cedere l’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col Bayern per Vlahovic

In virtù della forza contrattuale della Juventus, il Bayern Monaco dovrà presentare un’offerta irrinunciabile per convincere la Juventus a lasciar partire Dusan Vlahovic, costato circa ottanta milioni di euro ai bianconeri appena un anno fa e valutato ancora su quelle cifre.

Kingsley Coman ©LaPressePer provare a tentare la Juventus, il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kingsley Coman, esterno offensivo francese, classe ’96, è una vecchia conoscenza dei bianconeri, avendone vestito la maglia dal 2014 al 2017, prima di passare proprio al Bayern Monaco per circa 20 milioni di euro.

A Torino non ha trovato fortuna, con all’attivo appena ventidue gettoni di presenza, con un gol e due assist. Valutato cinquanta milioni di euro, servirebbe a coprire parte dell’offerta, che verrebbe completata con un sostanzioso conguaglio economico in favore dei bianconeri. Una proposta certamente invitante, che potrebbe far vacillare la Juventus, comunque consapevole del valore – soprattutto in prospettiva – del suo attaccante serbo acquistato poco meno di dodici mesi fa.