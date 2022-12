Colpo sulla fascia per Allegri: servono 10 milioni

Massimiliano Allegri vuole tornare protagonista nel 2023 con una rosa di livello assoluto: colpo per la corsia esterna, ecco i vari profili

Novità importanti in casa bianconera per un 2023 da urlo. A gennaio ci sarà qualche innesto di qualità per poi pensare alla vera e propria rivoluzione in programma nella prossima estate. La voglia di tornare protagonisti è davvero tanta, soprattutto dopo le varie eliminazioni cocenti in Champions League.

Così la Juventus è da tempo sulle tracce sul laterale olandese della Roma, Rick Karsdorp, che ormai vive da separato in caso dopo la rottura con l’allenatore Josè Mourinho. La società giallorossa lo vorrebbe vendere soltanto a titolo definitivo sulla base di 10 milioni. Non ci sarebbero soltanto i bianconeri sulle sue tracce, ma anche Marsiglia, Lilla, Ajax e Fulham, come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Juventus, non solo Karsdorp: idea Maehle

La società bianconera è al lavoro per ridare entusiasmo a tutto l’ambiente: così l’altro profilo da monitorare con attenzione è il laterale danese, Joakim Maehle, attualmente in forza all’Atalanta, che potrebbe partire già nella sessione invernale di calciomercato.

Un possibile colpo per rinforzare la corsia esterna di Massimiliano Allegri: entrambi i giocatori possono anche agire sul versante sinistro lavorando senza problemi in fase offensiva. Perfetti nel 3-5-2 dell’allenatore livornese, ora la Juventus dovrà prendere la decisione definitiva in vista dei prossimi giorni. Karsdorp potrebbe subito aggregarsi alla compagine bianconera per dire addio alla Roma dopo i problemi degli ultimi mesi con Josè Mourinho. Allegri non vede l’ora di scendere nuovamente in pista per provare a dire la sua ancora tra Serie A e i vari impegni in Europa League cercando di arrivare fino alla fine.