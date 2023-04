Juventus, colpo di scena Pogba: tifosi bianconeri senza parole

Il caso Pogba è un argomento centrale in casa Juve, i tifosi bianconeri sono sempre più delusi dal comportamento del centrocampista francese.

Paul Pogba sta vivendo una stagione travagliata, ha visto decisamente poco il campo con la Juve ed è ancora un habitué dell’infermeria. Questo innervosisce notevolmente la tifoseria bianconera, che restano sempre più preoccupati dalle ultime vicende sul francese.

Una stagione davvero travagliata per Paul Pogba. Doveva essere il grande trascinatore della Juve in quest’annata, invece si è rivelato un flop clamoroso. Pogba alla Juve non ha reso per come previsto, i numeri stagionali sono davvero la dimostrazione del problema per i bianconeri: due partite, contro Roma e Torino, per un totale di 35 minuti accumulati e 21 palloni toccati.

Allo stato attuale, la Juve lo pagherebbe in questa stagione circa 200 mila euro per ogni minuto. I bianconeri hanno quindi un bel grattacapo da risolvere, Paul Pogba continua a far preoccupare la Juve e delle recenti dichiarazioni aggiungono del pepe a una vicenda tutt’altro che risolta

Pogba-Juve, cos’è successo

Le sue condizioni fisiche sono state davvero complicate. La terapia conservativa ha rappresentato un azzardo, Pogba si è ritrovato fuori dal campo con la Juve, ma soprattutto escluso dal mondiale in Qatar con la Francia. I bianconeri hanno avuto molta pazienza con il centrocampista, ma il fronte dei tifosi che chiede di risolvere il contratto del francese aumenta sempre più. E, come riporta Tuttosport, non aumentano le buone notizie, riportando le parole di un Max Allegri sembra più incerto sulle condizioni fisiche di Paul Pogba.

I bianconeri speravano di avere il francese per le gare di Europa League della prossima settimana, ma il rientro in campo di Pogba potrebbe slittare, ancora una volta. La Juve avrebbe in campo Pogba probabilmente dopo la seconda metà aprile, sempre se non arriveranno altri fastidi al ginocchio. Da escludere l’impiego in campo sabato nella trasferta contro la Lazio e in Europa League nell’andata contro lo Sporting.

Allegri e i bianconeri sconsolati per Pogba

il centrocampista francese è il grande assente della stagione per i bianconeri. Il tecnico Allegri in mezzo al campo ha trovato soluzioni ben diverse, lanciando Fagioli e Barrenechea, nonché dando una diversa quadratura tattica a tutto il gruppo. La Juve da instant team era stata costruita su Di Maria e Pogba, i due grandi colpi estivi. L’argentino nel 2023 sta dimostrandosi decisivo per le sorti dei bianconeri con gol e assist, Pogba è rimasto il grande assente della Juve.