Calciomercato Roma, Mourinho perde uno dei suoi pupilli: è addio

Lo ‘Special One’ non affretta i tempi e Tiago Pinto sta alle sue volontà, così la Roma potrebbe lasciar partire il proprio terzino fiondandosi sull’alternativa in uscita dal Benfica

José Mourinho e Tiago Pinto, una coppia estremamente efficiente quando si tratta di sondare il mercato per scovare nomi promettenti al fine di migliorare il comparto tecnico della Roma. Nonostante le voci di un addio si rapiscano le attenzioni mediatiche degli ultimi giorni, lo ‘Special One’ rappresenta comunque un elemento indispensabile per il movimento calcistico giallorosso e sulla buona scia di successi passati c’è tutto l’interesse di proseguire oltre. A patto che il collega portoghese possa fornirgli le carte giuste anche il prossimo anno.

Tra le tante operazioni in via di definizione resta pendente anche la questione legata al rinnovo di contratto di uno dei calciatori più incisivi nelle ultime giornate di campionato. Uno che ha dovuto fare i salti mortali per tornare più carico di prima dopo il pesantissimo infortunio che lo aveva colpito lo scorso anno: Leonardo Spinazzola. L’ambivalente esterno non conosce infatti quale sarà il suo futuro, se in giallorosso o meno. La direzione sportiva non lo ha ancora convocato per discutere con lui delle condizioni di prolungamento, considerando che nel 2024 dovrà dire addio forzato al club capitolino. E nell’attesa, nuove voci insorgono su colui che potrebbe essere il suo erede già dalla prossima estate.

Calciomercato, Spinazzola fa posto a Grimaldo: lo scenario della Roma

A giocare in sfavore di Spinazzola non ci sono soltanto i suoi trent’anni appena compiuti ma anche i 3 milioni di euro di ingaggio. Una cifra che potrebbe essere facilmente coperta da Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo in uscita dal Benfica a parametro zero.

Quest’ultimo è reduce da una grande stagione e ha tre anni in meno di lui all’anagrafe. Certamente un profilo su cui Mourinho vorrebbe puntare, a patto che il collega di reparto possa essere quantomeno lasciato andare dietro monetizzazione della sua cessione. La cifra più vicina all’interesse di Tiago Pinto sarebbe di 15 milioni di euro, ma le varie contendenti potrebbero spremere la Roma a tal punto che il prezzo calerebbe ancora. Prima però bisognerà fare il tentativo di qualificazione in Champions. Dopodiché tutto resta aperto e ogni situazione potrebbe prendere una piega inaspettata. Le valutazioni spettano sempre e comunque ai due connazionali.