Inter, nuova bufera su Lukaku: “Ora basta” | Addio improvviso

L’attaccante in forza all’Inter, Romelu Lukaku, continua a deludere le aspettative e i tifosi hanno perso la pazienza: il destino è segnato

Umore nero in casa Inter, con la squadra targata Simone Inzaghi che non riesce più a vincere. I nerazzurri hanno accumulato, infatti, una striscia di sei gare senza successi tra campionato e coppa, a dimostrazione di come il gruppo in questo momento sia in piena confusione. Il dato più negativo, però, è quello relativo ai ko in Serie A, ben dieci in totale.

L’ultimo, in ordine cronologico, subito per mano della Fiorentina di Vincenzo Italiano, per giunta fra le mura casalinghe di San Siro. All’Arechi, invece, la ‘Beneamata’ un punto l’ha strappato contro la Salernitana, ma ovviamente non è sufficiente. Parliamo probabilmente della rosa più forte per quanto concerne i confini nazionali, di conseguenza il rendimento all’interno del terreno di gioco dovrebbe essere ben diverso. Non a caso, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta sta riflettendo in maniera ancora più approfondita sul futuro del tecnico piacentino e della panchina nerazzurra. L’ipotesi di un esonero, ai piani alti del club lombardo, non è più un tabù, dunque non è affatto da escludere una separazione a breve tra le parti in causa. Dipenderà dai prossimi risultati.

È assolutamente necessario invertire la rotta in fretta, altrimenti la società meneghina potrebbe ricorrere a manovre drastiche. Va detto comunque che molti giocatori non aiutano quasi per niente l’ex allenatore della Lazio. In tal senso servirà intervenire sul doppio fronte (entrate/uscite), nel corso della sessione estiva di calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti dal 1 luglio. E che ne sarà di Romelu Lukaku? Il ritorno del centravanti belga alla Pinetina aveva ridato entusiasmo all’ambiente, dopo che il Milan si era appropriato dello Scudetto. Ma il campo ha raccontato una storia differente rispetto a quella che i tifosi nerazzurri sognavano. L’ex Chelsea e Manchester United, infatti, non è riuscito a dare un contributo all’altezza e ora in parecchi vorrebbero il suo addio a fine stagione.

Inter, Lukaku nel mirino dei tifosi: il futuro è sempre meno nerazzurro

Lukaku continua a rendersi protagonista in negativo di errori alquanto grossolani, prestazioni assolutamente inaccettabili per un club come l’Inter. Tant’è che una sua permanenza in quel di Milano appare sempre meno probabile, specialmente alle cifre pattuite la scorsa estate (8,5 milioni di euro netti di stipendio).

Insomma, Big Rom potrebbe tornare a Londra per poi doversi cercare una nuova sistemazione, considerando che il Chelsea non è intenzionato a puntare sul classe ’93. Cinque gol e due assist siglati in ventidue partite totali, disputate fra tutte le competizione a cui il giocatore ha preso parte. Un bottino decisamente troppo magro. La maggior parte dei tifosi è stanca di aspettarlo, sebbene in passato sia stato determinante. Numerosi le critiche dei supporters interisti sui social nei confronti di Lukaku. Di seguito vi propopiano qualche esempio su Twitter.

però anche basta con questa

storia di un Lukaku in crescita.

8, 5 ml. il top player più pagato

in serie A, gioca nell’Inter, se per voi

in crescita significa fare la sponda

e un paio di buoni passaggi

e di tiri non ci siamo proprio.

Però calcia bene i rigori,

e ci mancherebbe — Stefano Vicini (@stevevicrn) April 8, 2023

Lautaro sembra un giocatore di terza categoria. Lukaku non segna nemmeno ad un cm dalla porta. Dzeko è morto. Correa è una ballerina. Attacco più forte e completo della serie A — FC ALLA GIORNATA (@nox2793) April 7, 2023

Lukaku una sciagura. Abbiamo fatto ritornare il 9 sbagliato, ve lo torno a ripetere — BRUCE (@_E_C_U_R_B) April 7, 2023

Comunque #Lukaku é riuscito a colpire la traversa da 5 centimetri dalla linea di porta!😅😅#SalernitanaInter — TheCrow (@Skysurfer72) April 7, 2023

A me dispiace per Lukaku perché in una società seria lui non sarebbe tornato

Ma l’Inter non lo è quindi.. — ‏ّ (@El_Principe22_) April 7, 2023

buongiorno qualcuno mi deve spiegare perché lukaku è andato di testa su quel pallone qualcuno me lo deve spiegare — ila (@c4oscalmo) April 8, 2023

La Salernitana la pareggia grazie a Lukaku e Lautaro che insieme mangiano 2 gol a partita — Emme (@Emme__1908) April 7, 2023