Incredibile: torna all’Inter dopo 8 anni

Il pari con la Salernitana è già un lontano ricordo per l’Inter che, inevitabilmente, è pronta a riversare tutte le sue attenzioni verso il doppio scontro di Champions League contro il Benfica.

I nerazzurri, infatti, credono fortemente alla possibilità di approdare in semifinale superando la squadra lusitana e attendendo, poi, una tra Milan e Napoli. Ma intanto il mese di aprile sarà fondamentale per comprendere le ambizioni presenti e future, soprattutto, del club meneghino. Perché la prossima estate a la sessione di calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio 2023, possono di fatto vedere una vera e propria rivoluzione alla rosa attualmente nelle mani dell’allenatore piacentino. In difesa, pare evidente, come diverse pedine lasceranno Milano. A partire da Milan Skriniar, già d’accordo da mesi col PSG, passando per de Vrij che pur discutendo del rinnovo sembra allontanarsi ogni giorno di più dai colori nerazzurri. E la grana che rischia di risuonare come una beffa ancora maggiore si chiama Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024 e considerato il pilastro della futura difesa interista.

Inter, pronto un super ritorno

Ecco che una marea di cambiamenti sarebbe pronta ad apparire all’orizzonte e non solo alla retroguardia di Inzaghi. A centrocampo, infatti, Marcelo Brozovic non è affatto detto che resti a Milano.

Il centrocampista croato è rimasto a lungo fermo per infortunio e l’Inter lo ha brillantemente rimpiazzato con Calhanoglu: l’ex Dinamo Zagabria, dunque, può finire per regalare un importante tesoretto per le possibili entrate. Occhio pure a Barella, che piace molto in Premier League soprattutto a Jurgen Klopp che da mesi lo corteggia per portarlo al Liverpool. La sorpresa in casa Inter, per la quale Marotta è pronto a metterci lo zampino, riguarderebbe invece un clamoroso ritorno a Milano. Dopo ben otto anni, infatti, Mateo Kovacic potrebbe decidere di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto viene riportato da ‘Todofichajes.com’, infatti, l’Inter avrebbe iniziato a discutere col Chelsea della possibile cessione del talento croato. In scadenza nel 2024 coi ‘Blues’, il giocatore sarebbe affascinato da una nuova chance in Italia nel club che lo consacrò tra i più promettenti talenti in Europa.

Il Chelsea, poi, deve pure fare i conti con il bilancio che ha visto poche entrate e moltissime uscite, per centinaia di milioni di euro tra cartellini e ingaggi, da mesi a questa parte. Ecco perchè il ritorno di Kovacic all’Inter appare come una pista intrigante, destinata ad infiammarsi in estate. A costi, tra l’altro, relativamente contenuti: perchè se Kovacic dovesse rimanere a Londra, dal prossimo gennaio potrebbe accordarsi a zero con la sua prossima squadra. Se il vociferato passaggio di proprietà con l’addio di Zhang dovesse poi avverarsi, le possibilità di un grande colpo da parte della nuova Inter sarebbe pressochè scontato.