Addio Mourinho, l’annuncio in diretta tv

La Roma sta vivendo un rush finale di stagione in cui andranno raggiunti gli obiettivi prefissati. Le porte aperte non mancano, e la truppa di Mourinho, soprattutto in campionato, resta ancorata ad una intensa lotta Champions

Non ci sono margine d’errore per la Roma in questo finale di stagione in cui gli obiettivi da provare a perseguire non mancano. Uno su tutti quello di agguantare un posto tra le prime quattro in Serie A, utile ad una qualificazione Champions League che rappresenterebbe un grande traguardo per Pellegrini e compagni.

Il momento in campionato è di quelli positivi con tre vittorie di fila tra la 28esima e la 30esima giornata, utili a rimpinguare il bottino di punti e rinsaldare la propria posizione nei confronti di una concorrenza poco brillante ma comunque importante. Sono infatti parecchie le compagini di blasone che stanno provando a giocarsi un posto per la prossima Champions League. I capitolini al momento sono terzi con un margine di cinque punti su un’Inter in crisi e che occupa la quinta posizione in classifica. La qualificazione alla massima competizione europea è tornata quindi alla portata e nelle mani della squadra di Josè Mourinho, che nel suo primo anno nella capitale ha portato in dote una Conference League, mentre nel secondo vorrebbe provare, tramite il campionato, a riportare la Roma in Champions.

Calciomercato Roma, Giannini afferma: “Mourinho allenatore perfetto per la piazza”

Anche dai traguardi di squadra passa il futuro di un Mourinho sempre molto chiacchierato, e che spesso è anche finito nell’occhio del ciclone mediatico, con diverse critiche al proprio gioco. Al netto della spettacolarità o meno della squadra, lo Special One ha dato comunque la sua evidente impronta caratteriale, ed è amato da una larga fetta di tifosi della Roma.

Il destino dell’allenatore lusitano è quindi argomento sempre da tenere d’occhio. A tal proposito l’ex capitolino, Giuseppe Giannini, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in diretta su Tv Play, ha parlato proprio del futuro di Mourinho: “Credo che Mourinho sia l’allenatore perfetto per questa squadra e questa piazza. Lui è un vincente, ha un carisma eccezionale e credo si sia accorto di lavorare in un ambiente particolare, fuori dagli schemi, forse unico”.

Giannini ha quindi evidenziato: “Non dipende da me la sua permanenza ma ci sono tutte le condizioni perchè lui rimanga anche nella prossima stagione“. Una attestato di stima in diretta, che ha poi esteso anche a Lorenzo Pellegrini, del quale ha esaltato le doti.