Allegri ‘esonerato’: spunta la data dell’addio

Le voci sul presente e. soprattutto. sul futuro del tecnico toscano animano le redazioni dei giornali così come i social media. E spunta una data decisiva. Anzi due

Massimiliano Allegri esonerato. Detta così non si comprende se si tratti soltanto di una speranza di buona parte del popolo bianconero, oppure se vi sia in atto un’attenta valutazione dell’operato del tecnico livornese da parte della dirigenza della Juventus.

Possiamo soltanto immaginarlo il caotico via vai all’interno della sede sociale della Juventus, alla Continassa. Tra chi è impegnato a raccogliere le memorie difensive da produrre poi nelle diverse aule dei tribunali e chi cerca, in mezzo ad una tale situazione, di provare a pensare alla Juventus che verrà. Ma quale Juventus? Una Juventus che avrà saldato i suoi conti con la giustizia in questa stagione, oppure dovrà scontare ancora qualcosa anche nella prossima?

Quanto influirà, poi, sulle strategie, e sulle scelte della società bianconera, l’essere o meno presente in Europa il prossimo anno? E a proposito di scelte c’è una linea rossa per Massimiliano Allegri? Tante domande a cui mancano, al momento, delle vere risposte. Si naviga un po’ a vista in casa Juventus, ma intanto continuano sconfitte ed eliminazioni.

Allegri esonerato, eccola la linea rossa

“Nello sport si vince e si perde. Ma mi piange il cuore nel vedere la nostra Juve giocare così, senza testa e senza cuore. Ci meritiamo tutti molto di più“, parole e musica non di un tifoso juventino qualsiasi, bensì di Lapo Elkann.

E chissà che non sia il primo segno di un vento che sta cambiando per Massimiliano Allegri all’interno della proprietà e della dirigenza bianconera. E se è vero che la società Juventus ha lasciato solo il tecnico di Livorno perché in altre faccende affaccendata, da parte sua Massimiliano Allegri ha fatto davvero ben poco per tiare fuori la squadra dalle sabbie mobile che ora rischiano di inghiottirla completamente. Dopo essere uscita praticamente da subito dalla lotta scudetto ed aver compiuto un cammino in Champions League tanto breve quanto deludente nei numeri, la Coppa Italia e l’Europa League hanno rappresentato le ultime due ancore di salvezza.

Le parole di Lapo Elkann, sopra menzionate, sono apparse sui social dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia maturata nella semifinale di San Siro contro l’Inter. Altro obiettivo fallito. Ora ne rimane uno soltanto. E non è il più facile. In semifinale di Europa League la Juventus incontrerà infatti il Siviglia, l’avversario più forte, che nella seconda competizione UEFA riesce sempre a dare il meglio di sé. Le 5 Europa League vinte negli ultimi undici anni lo testimoniano. L’11 e il 18 maggio prossimi, le date della semifinale, potrebbero segnare un punto di non ritorno per Massimiliano Allegri.

Uscire dall’Europa League, indipendentemente dal modo in cui ciò potrebbe avvenire, significherebbe, a tutti gli effetti, l’esonero a fine stagione per il tecnico di Livorno. Forse…