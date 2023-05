Nuova penalizzazione per la Juve, che stangata: Allegri è una furia

Il tecnico bianconero dovrà sottostare alla decisione della Corte d’Appello Federale in merito alla questione plusvalenze, possibile penalizzazione da scontare il prossimo anno

Non è un buon momento per la Juventus. Sotto il profilo dei risultati, la formazione bianconera aveva preso bene le redini del gioco negli ultimi mesi invernali nonostante la batosta emotiva data dal cambio societario al vertice e le intricate questioni finanziarie che hanno condotto poi alla delibera della penalizzazione in classifica. Poi, però, i quindici punti momentaneamente restituiti non sembrano aver contribuito alla totale inversione di trend: nelle ultime quattro partite di campionato, infatti, la Juventus ha maturato un solo punto contro il Bologna. In Coppa Italia, invece, è stata eliminata dall’Inter che adesso affronterà la Fiorentina in finale.

E i guai non sarebbero finiti qui. Perché come detto, la restituzione temporanea dei punti in classifica pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI verrà nuovamente analizzata dalla Corte d’Appello Federale sulla base delle motivazioni espresse nella precedente udienza. Il consiglio sarà presieduto da nuovi membri rispetto a quelli che avevano tenuto banco in gennaio ed entro il termine della settimana si conoscerà l’esito della sanzione. Anche in caso di riduzione della pena, però, la Juventus avrà comunque facoltà di appellarsi nuovamente al ricorso lasciando vana ogni possibilità di conclusione della diatriba entro il termine del mese di maggio, durante il quale ci si aspetta anche la decisione sulla manovra stipendi.

Penalizzazione Juve, rischio slittamento alla prossima stagione

Così facendo, come nessun tifoso avrebbe voluto immaginare, la questione potrebbe protrarsi sino a estate inoltrata. Aprendo dunque ad un nuovo scenario: la nuova sentenza potrebbe infatti ricadere sui nastri di partenza della nuova stagione sportiva 2023/2024. Questa situazione di forte incertezza lascia dunque nelle mani di Massimiliano Allegri il compito di condurre la squadra ad una sfilza di successi non soltanto per blindare un posto in Champions League entro le prime quattro con il Napoli ormai irraggiungibile, ma anche in funzione del prossimo anno.

Nell’eventualità in cui si partisse con una penalizzazione in classifica più o meno corposa, è bene che la Juventus faccia del proprio meglio per recuperare immediatamente terreno sulle altre concorrenti. Sforzo doppio per un solo obiettivo: tornare a vincere, a partire dal campionato. Per rendere agevole questo processo, però, la dirigenza bianconera dovrà comunque supportare il proprio allenatore nelle scelte tecniche del futuro. Andando quindi a puntellare l’organico, al netto delle tante possibili uscite di mercato soprattutto a centrocampo.