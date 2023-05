Totti, prove di famiglia allargata: la foto all’Olimpico non lascia dubbi

Durante Roma-Bayer Leverkusen c’era un ospite speciale: Francesco Totti. E con lui ha fatto la sua comparsa l’immancabile Noemi Bocchi

Sugli spalti dell’Olimpico c’erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi per seguire Roma-Bayer Leverkusen. La partita, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, ha arriso ai giallorossi. E Capitan Totti – che capitano della Roma lo rimarrà per sempre dopo ventiquattro anni di magie – evidentemente deve avere portato bene.

Il successo maturato in casa ha permesso alla squadra allenata da Josè Mourinho di potere andare in Germania forte di un vantaggio importante da gestire allo scopo di riuscire a guadagnare l’accesso all’ultimo atto della competizione europea.

A decidere l’incontro è stato Edoardo Bove al 63′, e per un giovanissimo della sua età segnare in casa con la maglia della Roma sotto agli occhi di un totem come Francesco Totti non è certo da tutti. Dal canto suo la leggenda romanista è parsa molto a suo agio con accanto a se la donna che da ormai circa un anno (in via ufficiale ma sembra proprio che stiano insieme da circa novembre del 2021).

I due però non erano da soli…

Francesco Totti, chi c’era con lui e Noemi Bocchi allo stadio

Accanto a loro c’era infatti pure Cristian Totti, primogenito che Francesco ha avuto nel novembre del 2005 ed al quale hanno fatto seguito due femmine. Chanel, nel 2007, ed Isabel nel 2016. Da quel che si può vedere il giovane sembra avere legato molto bene con la nuova compagna di suo padre.

Ed anche con Chanel Totti, Noemi Bocchi pare abbia intessuto una buona amicizia. Di contro c’è Ilary Blasi che sta portando avanti la propria relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco più giovane di lei di qualche anno. Tra la conduttrice televisiva di Mediaset e Totti non ci sono margini per uno sviluppo pacifico di quello che è il loro rapporto. Si sa che gli ex coniugi ormai non si parlano più e che hanno ridotto ai minimi termini qualsiasi contatto.

Le comunicazioni sarebbero ormai circoscritte solamente alle vicende che fanno riferimento al loro divorzio e sarebbero i rispettivi legali a pensarci. Ormai già da tempo sia Totti che la Blasi hanno iniziato una nuova fase delle rispettive vite. E per fortuna sembra che i loro figli non abbiano accusato alcun contraccolpo. Come del resto dovrebbe sempre essere quando una coppia matura la decisione di lasciarsi. Niente guerre, che non servono a nessuno (anche se tra loro due c’è gelo) e soprattutto niente conseguenze per degli eventuali figli.