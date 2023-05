Juve senza Champions e addio immediato: così salta tutto

La Juve è alle prese con le difficoltà di bilancio e senza la qualificazione alla Champions League rischia di dover cedere più di un pezzo pregiato

Sulla lista dei partenti dei bianconeri ci sono almeno due nomi che potrebbero mandare su tutte le furie i tifosi. Soprattutto uno è diventato nel corso di questa stagione una delle architravi della squadra di Allegri.

Non è un periodo semplicissimo per Max Allegri e i suoi ragazzi. Che il campionato fosse ormai un discorso compromesso lo si era capito da diverso tempo. Il Napoli ha da subito preso il largo, facendo uno sport a parte, nonostante probabilmente i bianconeri, insieme all’Inter, avessero la rosa migliore.

Rientrare tra le prime quattro è però un obbligo finanziario, oltre che tecnico, perché il rosso di bilancio impone alcune riflessioni importanti alla proprietà. Per mantenere la squadra competitiva servono i fondi della massima competizione europea. Per raggiungerla ci sarebbe anche la vittoria dell’Europa League, ma dopo l’1-1 dello Stadium contro il Siviglia, le speranze iniziano a scemare. Gatti ha salvato i bianconeri allo scadere del recupero, ma di certo ora al Sanchez Pizjuan sarà tutt’altro che una passeggiata. Va detto, però, che le nuove sentenze in arrivo quasi sicuramente sancirebbero l’esclusione della Juve dalle coppe europee.

Il gioco di Allegri non è mai decollato, nemmeno nella sua precedente esperienza torinese. Una cosa che però ha sempre retto è la solidità difensiva, mai messa in discussione nemmeno in questa stagione.

Juventus, una cessione eccellente senza Champions: Bremer è finito nel mirino del PSG

Il trio brasiliano composto da Bremer, Alex Sandro e Danilo ha fatto le fortune (poche) della Juve di quest’anno. Dopo vari tentativi Allegri ha trovato la quadratura del proprio cerchio, facendo fuori Bonucci (salvo rare occasioni come contro il Siviglia) e puntando sui verdeoro. Di certo l’ex centrale del Torino si è rivelato molto affidabile, al netto di qualche errore forse evitabile.

Bremer è stato strappato alla concorrenza dell’Inter per una cifra complessiva di 50 milioni (41 parte fissa più 9 di bonus). Una spesa ingente a cui si sommano i 5 milioni netti di ingaggio annui al giocatore. Qualora venisse a mancare la qualificazione in Champions League, il ds Cherubini dovrebbe metter mano alla rosa con qualche cessione eccellente. Oltre a Vlahovic, l’altro nome caldo è proprio quello di Bremer.

Su di lui in Premier League avevano fatto un pensierino sia il Tottenham che l’Arsenal. Ora però sembra essere piombato in questa corsa anche il PSG, che quando vuole un calciatore difficilmente si fa guardare dietro. Vedremo cosa succederà da qui alla fine del campionato e se davvero Bremer dovrà lasciare Torino per il migliore offerente.