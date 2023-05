Si chiude, Morata di nuovo in Italia: affare da 20 milioni | La sua nuova squadra

Alvaro Morata è pronto per il ritorno in Serie A, ecco tutti i dettagli dell’affare con la big italiana

Una nuova avventura in Serie A per Morata è in agenda, proprio perché lo spagnolo ha sempre dimostrato un particolare feeling con l’Italia. L’Atletico Madrid può cederlo, c’è un club italiano su tutti che sta fiutando l’affare per il prossimo campionato.

I gol di Alvaro Morata sono spesso quelli decisivi, anche l’Atletico se n’è accorto. Sembrava in partenza la scorsa estate, ma proprio una tripletta alla Juve in amichevole fece cambiare idea ai ‘Colchoneros’.

La stagione del club di Diego Simeone ha riportato però tutti in agitazione, ci sarà una grande rivoluzione sul mercato e Morata figura tra i cedibili.

Gli spagnoli possono vendere il centravanti della nazionale, con Morata che accetterebbe di buon grado un trasferimento in Serie A. Ha giocato per quattro stagioni (due bienni intervallati) con la maglia della Juventus e ha sempre un gran numero di ammiratori nel nostro campionato.

Morata in Serie A, cambia big

L’attaccante spagnolo piace per la sua versatilità in campo, può giocare da prima o da seconda, ma anche interfacciarsi in un tridente. Un calciatore tattico e funzionale in ogni stile di gioco, la Serie A lo ha visto spesso protagonista e il suo ritorno sarebbe festeggiato anche in famiglia.

La moglie Alice Campiello è italiana, il rapporto con il nostro Paese è stato dunque sempre importante, tanto da vederlo spesso come turista. Stando alle ultime indiscrezioni adesso è il Milan a puntare su Alvaro Morata, coi rossoneri pronti ad offrire circa 20 milioni di euro.

L’obiettivo di Maldini e soci è trovare un altro attaccante da affiancare a Leao e Giroud, cambiando anche modo di intendere il tridente offensivo. Morata si candida prepotentemente per un ritorno in Serie A, l’approdo a Milano garantirebbe un tasso di qualità importante per il gruppo di Stefano Pioli (o chi per lui…) in campionato ma soprattutto in Champions League, terreno dove il numero nove spagnolo ha sempre realizzato gol decisivi.

Morata al Milan, l’indiscrezione lancia così la volata all’affare, considerando come la cifra d’acquisto sia tutt’altro che impossibile.

La stessa Juve potrebbe però rientrare in corsa, l’attaccante spagnolo è stato spesso sondato e Max Allegri è da sempre un suo estimatore. Resterà da capire un altro aspetto, ovvero su chi sarà effettivamente l’allenatore bianconero e se Giuntoli lo riterrà adatto al tipo di rosa da costruire. In tutte queste incertezze, Morata può prendere la strada di Milanello bruciando in volata Arnautovic, Berardi e Okafor.