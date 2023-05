Tutto troppo stretto: Eleonora Incardona strepitosa

Eleonora Incardona sfoggia aderenze strepitose e trasparenze da infarto: la ragusana più irresistibile che mai sugli spalti

Con il fascino e la sensualità di Eleonora Incardona c’è poco da scherzare. E’ sempre stato così, ma in questo momento la modella e showgirl ragusana è sulla cresta dell’onda più che mai e con i suoi scatti continua a conquistare tutti.

La sua presenza non passa mai inosservata, soprattutto in questo periodo dove la vediamo protagonista praticamente in ogni dove. Momento di notorietà assoluta per l’ex cognata di Diletta Leotta, che con la sua bellezza ed eleganza sta rubando la scena al Giro d’Italia. Ma il suo fascino non si sta mettendo in mostra solamente come madrina della corsa rosa.

Un ruolo, questo, che le ha dato ulteriore visibilità e sta contribuendo a far decollare la sua audience sui social, con oltre 820 mila followers su Instagram. Sui social, lo sappiamo, Eleonora è sempre particolarmente attiva e da grande appassionata dello sport in varie forme quale lei è, si trova sempre più al centro delle attenzioni del pubblico, in una primavera piena di eventi particolarmente significativi, per i quali è sempre in prima fila.

Eleonora Incardona manda lo stadio in delirio: visione prorompente, che scollatura

Nello specifico, a Milano capita spesso di vederla sugli spalti di San Siro. Non solamente per i big match di campionato, ma anche, inevitabilmente, per il doppio derby di Champions League tra Inter e Milan. La gara di ritorno sicuramente la vedrà tra gli ospiti d’onore, ma anche nei palazzetti del basket Eleonora si fa valere, eccome.

Ecco infatti la visione che ci ha regalato nel suo sabato sera, in occasione di gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto tra l’Olimpia Milano campione d’Italia e Pesaro. Successo pesante per la EA7, vittoriosa largamente per 94-68. Una vittoria salutata da Eleonora con grande entusiasmo e con i soliti scatti da urlo. La visione ravvicinata con abito troppo aderente e scollatura esplosiva con tanto di trasparenza da sballo è a dir poco ipnotica e attira i like e i commenti estasiati degli ammiratori come ormai avviene sempre per quanto concerne i suoi scatti. La Incardona è in formissima e se servivano conferme sul fatto che questa estate la vedrà tra le bellezze più cliccate del web, diremmo che sono arrivate in maniera inconfutabile.