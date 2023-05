Buffon fa felici Milan e Inter: la dichiarazione inattesa

In un colpo solo Gianluigi Buffon fa felice sia l’Inter sia il Milan: la sua dichiarazione inattesa è arrivata dopo la semifinale di Champions League

L’Inter e il Milan, ormai è cosa nota, si sono sfidate in semifinale di Champions League. Tra andata e ritorno l’ha spuntata la squadra di Simone Inzaghi, vincendo entrambi i derby e lasciando a Stefano Pioli e a i suoi l’amaro in bocca.

Ora la finale della massima competizione europea prevederà un big match contro il Manchester City, squadra temibilissima. Nel frattempo, però, le dichiarazioni di Gianluigi Buffon hanno fatto felici in un solo colpo entrambe le squadre di Milano.

L’Inter, battendo il Milan tra andata e ritorno in semifinale di Champions League, è approdata all’ultima partita dell’importante competizione. A Istanbul sarà big match contro il Manchester City, che a sua volta ha battuto il Real Madrid di Carlo Ancelotti a suon di gol. La sfida perciò si prospetta a questo punto tutt’altro che semplice per Simone Inzaghi e i suoi giocatori.

Nel mentre, tuttavia, proprio delle due squadre di Milano che sono arrivate a giocarsi il tutto per tutto per accedere alla finale di Champions League, ha parlato tra gli altri anche Gianluigi Buffon. Il portiere le ha fatte contente entrambe, concentrando il proprio discorso su due giocatori in particolare.

Inter e Milan sorridono, le dichiarazioni di Buffon: il portiere tesse le lodi del nerazzurro e del rossonero

A ‘Sky Sport’, l’ex portiere della Juventus, parlando dell’Euroderby di Champions League giocato in poco meno di una settimana tra Inter e Milan, ha dichiarato: “Mike Maignan non è una sorpresa. Quello che sapeva fare lo aveva già dimostrato nitidamente lo scorso anno. André Onana si è inserito in maniera convincente”.

“André Onana – ha continuato Buffon tessendo le lodi anche del portiere nerazzurro – ha dimostrato personalità e spalle larghe per reggere una piazza come l’Inter. E in più avendo Samir Handanovic come concorrente”.

E ha concluso con un’affermazione che farà appunto felice tanto l’Inter quanto il Milan: “Sul campo hanno meritato di essere considerati nella cerchia dei primi 5 portieri mondiali e non penso di regalare loro nulla dicendo questo”. Buffon quindi non ha dubbi: entrambi hanno dimostrato di essere un ottimo uomo chiave per i due gruppi rivali.