Gaya-Serie A: ci siamo, firma per la big

Gaya durante il calciomercato estivo potrebbe lasciare il Valencia. E la Serie A si candida ad essere in pole position per il terzino con una big.

Nuova sessione di calciomercato e Gaya potrebbe lasciare il Valencia. Come ammesso dallo stesso giocatore, come ogni estate le voci su di lui sono diverse, ma questa diciamo che l’addio dovrebbe arrivare davvero. Il calciatore ha voglia di fare il salto di qualità e sono molte le squadre su di lui.

Naturalmente c’è anche una big di Serie A che potrebbe approfittare della situazione e piazzare un colpo di calciomercato importante in ottica prossima stagione. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato: Gaya in Serie A, una big lo vuole

L’esperienza internazionale di Gaya rappresenta sicuramente una opportunità importante per le nostre squadre. Stiamo parlando di un calciatore che con il Valencia è riuscito comunque a collezionare diverse presenze e questo potrebbe rappresentare una occasione importante per alzare il livello della squadra e puntare a traguardi di assoluto prestigio dopo un periodo non assolutamente semplice e fortunato. Naturalmente, come detto in precedenza, molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato a sposare questo progetto.

Ma Gaya rappresenta una occasione di calciomercato molto importante per la Juventus del futuro. I bianconeri quasi certamente daranno vita ad una vera e propria rifondazione e il capitano del Valencia rappresenta forse il giocatore giusto per poter dare vita ad un nuovo ciclo e magari dimenticare questi due anni che sono stati davvero da incubo per i bianconeri.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine i bianconeri riusciranno a piazzare il colpo oppure saranno costretti a fare un passo indietro anche per la volontà di Gaya, che ormai da tempo ha voglia dia fare un salto di categoria importante per iniziare a conquistare trofei e non più lottare per posizioni di rincalzo.

Ultime Gaya: possibile duello Juventus-Inter

Possibile duello tra Juventus e Inter per Gaya durante il calciomercato estivo. I nerazzurri da tempo sono sulle tracce del calciatore e potrebbero decidere di affondare il colpo soprattutto in caso di partenza di Dumfries. Il Valencia quasi certamente non si opporrà conoscendo la volontà del calciatore e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più della situazione.

Naturalmente non possiamo escludere sorprese e quindi ben presto ci saranno delle novità in questo senso. Si tratta sicuramente di un calciatore di assoluta qualità e per questo motivo Gaya potrebbe essere il rinforzo giusto di calciomercato per Juventus e Inter.