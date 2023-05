La rottura è totale, l’addio al Milan è scritto

Il centravanti saluterà il resto del gruppo nerazzurro al termine della stagione, idea di Maldini è generare quel poco di plusvalenza possibile sul mercato senza indugi

Il bilancio complessivo del Milan in questa stagione non è stato poi così positivo come ci si sarebbe atteso.

Eppure si tratta dei Campioni d’Italia uscenti, coloro i quali hanno fatto dell’unione un’arma vincente superando la concorrenza nerazzurra e stagliandosi sul tetto d’Italia con determinazione.

Componenti che sarebbero essere mancate a più riprese, lasciando trapelare incertezza emotiva, condizione fisica lontana dagli standard rossoneri e forte incostanza prestazionale.

Gettate via le chance di prosieguo in Champions League dopo la sconfitta nel duplice euroderby con l’Inter, l’affondo mancato in Supercoppa Italiana contro gli stessi rivali di sempre e l’eliminazione precoce in Coppa Italia, lasciando sulle spalle del tecnico Stefano Pioli un mare di incertezze sul futuro anche per via delle prestazioni in campionato.

Incertezze legate soprattutto a chi riconfermare e chi spedire a casa, affinché possa lasciare il proprio posto a qualcuno di più fresco sul quale il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini dovrà mettere le mani. Alcune operazioni starebbero già prendendo forma, specie in uscita.

Calciomercato, Maldini all’opera per la cessione: possibile plusvalenza

Tra le vere delusioni della stagione c’è senza ombra di dubbio il centravanti croato Ante Rebic, partito fortissimo con una doppietta nell’esordio contro l’Udinese e poi desaparecido per il resto dell’annata sportiva.

Un’involuzione clamorosa e senza precedenti che ha costretto Pioli a tenerlo quasi sempre in panchina, mentre le sue poche apparizioni sono state comunque tristi e prive di efficacia.

Del resto, se utilizzato come alternativa a Rafael Leao, c’è ben poco che si possa fare con queste premesse.

Così il Milan non avrebbe intenzione di proseguire la propria avventura con lui, sancendo in via definitiva la rottura col progetto tecnico rossonero e la sua immissione sul mercato.

Il suo agente Fali Ramadani è atteso nelle prossime settimane a Milano per discutere con la dirigenza sul futuro del proprio cliente, laddove sussistano le remote possibilità di una permanenza a condizioni economiche decisamente da rivedere al ribasso perché non ritenute più sostenibili.

Verosimilmente però il calciatore non dovrebbe restare. Anzi, si stanno cercando piazze importanti disposte a sborsare per il suo cartellino almeno 5 milioni di euro simbolici che genererebbero plusvalenza pulita.

Rebic è destinato a salutare Milano e i suoi tifosi a tinte rossonere molto presto. Questione di poco. Il mercato incalza.