Colpo di scena Juve: modifiche al contratto di Allegri

La mossa disperata di Max Allegri: ha dato disponibilità a cambiare il suo contratto, potrebbe essere la svolta

Per il secondo anno di fila la Juventus chiude la stagione senza titoli. Massimiliano Allegri è sul banco degli imputati: non solo per non aver vinto ma anche per non essere riuscito a dare un gioco e un’identità a questa squadra. Inoltre, ha contribuito all’involuzione di alcuni giocatori, come nel caso di Dusan Vlahovic.

Quest’anno è stato molto particolare per i bianconeri. Ai pessimi risultati sul campo si sono aggiunti i guai giudiziari con il caso plusvalenze e la manovra stipendi. Situazioni risolte con un -10 in classifica (e quindi esclusione dalla prossima Champions League) e un patteggiamento con multa.

Così i bianconeri il prossimo anno possono ripartire da zero, probabilmente con un nuovo allenatore. O forse no. Allegri, alla vigilia del match con l’Udinese, ha ribadito nuovamente la volontà di restare, forte di un contratto lungo ancora due anni.

La società sta facendo delle valutazioni – in attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli per il ruolo di direttore sportivo. Max è convinto di poter risollevare le sorti di questa squadra ed è disposto a tutto pur di restare. Ma proprio a tutto.

Allegri è disposto a farlo: gesto d’amore per la Juve

Il messaggio di Allegri è chiaro e diretto: lui si sente ancora l’allenatore della Juve e crede di avere tutto ciò che serve per riportarla in alto. Due anni fa ha rifiutato l’Inter e il Real Madrid pur di tornare in bianconero, un ambiente che conosce come le sue tasche e che considera casa sua.

In questi due anni si è parlato di una impossibilità di esonerare Allegri per questioni di contratto, troppo lungo e soprattutto troppo costoso. E in un momento delicato per le casse della società, aggiungere un altro allenatore a libro paga non è l’opzione più gradita.

Ecco perché ci si aspetta un “atto d’amore” di Max verso la Juve: o firmando una rescissione consensuale oppure rivedendo il contratto. E a quanto pare, come riportato da Momblano, l’allenatore sembra disposto a prendere in considerazione questa seconda possibilità.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista, Allegri ha già fatto sapere ai dirigenti di essere disponibile a modificare l’accordo. Una “mossa disperata” pur di rimanere alla Juve e contribuire alla ricostruzione della rosa e del club. Se dovesse succedere davvero, il suo sarebbe un gesto da apprezzare perché riconoscerebbe di non meritare così tanti soldi per quanto visto negli ultimi due anni.