Il Milan ha perso anche lui: c’è l’accordo

Il Milan ha vissuto decisamente momenti migliori: dopo Maldini e Massara, arriva un’altra notizia che non fa restare sereni. Ecco l’ultima novità

Il Milan ha senza dubbio spiazzato tutti, a partire dai propri tifosi, con la scelta dell’ultim’ora. In molti infatti non hanno digerito la decisione presa dalla società e da Gerry Cardinale su Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due solamente poche ore fa sono stati sollevati dal proprio incarico per volere appunto dei piani alti. Ed è stato un brutto colpo perché soprattutto Maldini ha sempre rappresentato il Milan in tutto e per tutto. Dopo questo scossone è arrivata anche un’altra novità che non rende contenti.

Paolo Maldini e Frederic Massara non fanno perciò più parte del progetto Milan. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno a poche ore di distanza dal rinnovo di Rafael Leao. Rinnovo cercato e voluto in primis dallo stesso Maldini.

Ora sarà da comprendere cosa succederà sul mercato e come il club intenderà organizzarsi per le operazioni che verranno. Tanto in entrata, quanto in uscita. Tutto può succedere.

Su un affare in particolare, tuttavia, tutto ora sembra essere sfumato. Si è inserito infatti il Lipsia per provare a scippare alla concorrenza, anche rossonera, il profilo di Lois Openda. Il giocatore del Lens, attaccante classe 2000, è sempre più vicino all’approdo a un altro club. Ecco quale.

Calciomercato Milan, sfuma l’affare Lois Openda: il belga è vicino a un’altra squadra

Il Milan, in questi ultimi mesi, ha seguito con attenzione il profilo di Lois Openda. Il belga, classe 2000 che tra Ligue 1 e Coupe de France ha segnato 21 gol e servito 4 assist, ha un contratto con il Lens fino al 30 giugno 2027 ma è pronto per una nuova avventura.

Era proprio di questa intenzione che il club rossonero, con Maldini e Massara, voleva approfittare. Ma adesso è sfumato tutto. L’attaccante ha infatti un accordo verbale con il Lipsia, che si prepara a tesserarlo.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport DE’, tramite il giornalista Florian Plettenberg, Lois Openda è pronto per andare a sostituire Christopher Nkunku all’RB Lipsia. C’è infatti l’accordo verbale tra le parti, con il 23enne che è convinto di trasferirsi nella squadra di Bundesliga.

Le trattative sono perciò in corso tra Lipsia e Lens. L’affare costerà ai tedeschi circa 30 milioni di euro come reso noto anche da ‘BILD’. Il Milan perciò vede sfumare un colpo su cui avrebbe voluto puntare, per lo meno con l’ormai precedente direzione sportiva.