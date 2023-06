Dybala in Champions: un top club paga la clausola

Paulo Dybala potrebbe clamorosamente lasciare la Roma per accasarsi in una big europea. Nel contratto con i giallorossi c’è una clausola

Il talento argentino è stato di gran lunga il miglior marcatore della stagione giallorossa, con ben 18 gol all’attivo tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Mourinho vorrebbe tenerlo a Roma, ma non dipende da lui.

La stagione della Roma si è chiusa con una grandissima amarezza e con una piccola gioia. Il dolore causato dalla sconfitta di Budapest contro il Siviglia è stato solo in minima parte mitigato dal successo sullo Spezia e dalla qualificazione alla prossima Europa League.

I ragazzi di Mourinho avevano la straordinaria occasione di bissare il titolo dello scorso anno in Conference League e sono arrivati ad un centimetro dal battere gli spagnoli. I rigori sono stati fatali, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e nei supplementari.

Paulo Dybala è stato il trascinatore anche in quella circostanza, mettendo a segno il gol che nel primo tempo aveva portato avanti la Roma.

L’autorete di Mancini ha rimesso tutto in discussione e l’argentino non ha più potuto dare il suo contributo visto che dopo 65′ ha lasciato il campo stremato. Dei vari acquisti messi a segno da Tiago Pinto nella scorsa estate, di sicuro Dybala si è rivelato il più azzeccato.

Da seconda punta ha realizzato la bellezza di 18 gol, di cui 12 in Serie A, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Numeri da autentico bomber e superiori a quelli messi a segno da Abraham e Belotti insieme.

Paulo Dybala via dalla Roma: il Real Madrid potrebbe pagare la clausola

Nel contratto firmato da Dybala con la Roma a luglio 2022 esistono però due clausole che possono liberarlo piuttosto semplicemente.

L’ex attaccante della Juventus, infatti, può firmare con una qualsiasi squadra straniera previo il versamento di 12 milioni di euro per il cartellino. Allo stesso modo può andare in un’altra big italiana con 20 milioni di euro.

La Roma ha la possibilità, se il calciatore è d’accordo, di rivedere verso l’alto il suo ingaggio (da 6 milioni circa all’ann0) eliminando tali clausole.

Per ora l’intenzione di entrambe le parti era quella di proseguire assieme ma l’arrivo sulla scena del Real Madrid potrebbe cambiare tutto.

Le Merengues hanno salutato Asensio, arrivato a scadenza di contratto (andrà al Psg). In quel ruolo lì potrebbe servire proprio uno come Dybala, di certo attratto dall’opportunità di confrontarsi con una realtà così importante.

Vedremo se alla fine il Real deciderà di affondare il colpo o se virerà su qualche altro obiettivo più giovane. I tifosi della Roma e lo stesso Mou sono già in ansia.