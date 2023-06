Dramma Manchester City, paura per il vice di Guardiola: cos’è successo

Serata dolce e amara per il City che non è riuscito a godersi la vittora a causa di un brutto dramma: ecco cosa è successo

Serata senza dubbio da ricordare per il Manchester City e per i suoi tifosi quella dello scorso 10 giugno. Per la prima volta nella sua storia plurisecolare, iniziata nell’ormai lontanissimo 1894, gli i Citizens sono riusciti ad aggiudicarsi la Champions League.

Era diventata un’ossessione da un po’ e alla fine, grazie anche alle sapienti mani del tecnico Guardiola i biancocelesti di Manchester sono riusciti nell’impresa. Peccato, però, che al termine del match l’intero club sia stato distratto da una vicenda che nel giro di pochissimo tempo ha immediatamente frenato gli entusiasmi.

Quello che è successo al vice di Guardiola, che ricorderà la vittoria in Champions contro l’Inter per altri motivi, è un dramma che ha tenuto gran parte del mondo con il fiato sospeso. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente del City che avrebbe voluto un epilogo di gran lunga diverso in una serata a dir poco magica.

Altro che vittoria, serata da panico per il City: cos’è successo al vice di Guardiola

Invece alla fine è arrivato lo shock per l’ex calciatore della Serie A, oggi braccio destro di Pep Guardiola, Enzo Maresca.

Il tecnico sta imparando molto dallo spagnolo, che proprio un anno fa di questi tempi iniziava la sua nuova avventura a bordo del City, ed è stato tra i primi ad esultare al fischio finale. Tuttavia, una bruttissima notizia ha immediatamente distratto l’ex allenatore del Palermo attualmente secondo di Guardiola.

Suo padre era infatti sugli spalti per assistere al match ma ad un certo punto Maresca è stato avvisato che suo padre non c’era più, ad un tratto era come se fosse sparito nel nulla. Questo ha ovviamente portato il tecnico alla ricerca di suo padre che ha dovuto abbandonare la cerimonia di premiazione prima del tempo. La prima cosa che ha fatto il collaboratore del City è stato naturalmente avvisare le forze dell’ordine.

Dopo una notte a dir poco da panico, alla fine Maresca ha potuto tirare un sospiro di sollievo: suo padre è stato ritrovato la mattina seguente. Secondo le fonti che hanno reso nota la notizia, i dettagli della scomparsa non sono ancora stati resi pubblici. Tuttavia, l’importante è che il papà di Maresca stia bene. Ora i due possono finalmente festeggiare insieme il tanto ambito traguardo.