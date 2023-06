Hakimi e il ritorno all’Inter: “Affare alla Lukaku”

La stagione calcistica è ormai ufficialmente finita. Ora le squadre italiane, Inter compresa, sono al lavoro per rinforzare la rosa.

Alcuni si attendevano una stagione diversa, soprattutto per il rendimento in campionato ma l’Inter di Simone Inzaghi ha realizzato comunque una prestigiosa annata. Due titoli a livello nazionale, la qualificazione (obiettivo minimo) alla Champions League e una finale di Champions persa contro il City di Guardiola.

Contro i migliori al mondo il club nerazzurro ha offerto una prestazione di gran prestigio, la squadra ha mostrato di essere di gran livello e ha acquisito maggiore consapevolezza. Il calcio italiano non è cosi distante dal vertice e l’Inter ha sicuramente i suoi meriti. Ora il club milanese pensa al futuro e lavora come di consueto al calciomercato. Un calciomercato che sicuramente non li vedrà investire molto, causa le problematiche degli ultimi anni, ma li vedrà lavorare soprattutto di fantasia.

Nel corso delle ultime stagioni la società di Zhang si è garantita grandi plusvalenze con importanti cessioni, i big hanno detto addio ufficialmente. Da Lukaku a Perisic fino al calciatore marocchino Achraf Hakimi, ceduto dopo solo un anno (con grande plusvalenza) al Psg di Al Khelaifi.

Il calciatore è molto legato ai colori nerazzurri e quest’anno almeno in un paio di occasioni ha lasciato Parigi per tornare a San Siro e assistere al match dei suoi compagni. Hakimi era presente anche a Istanbul dove assistiva alla bella prestazione dei suoi compagni.

Inter-Hakimi, è missione impossibile

Il giocatore sogna un ritorno a Milano, lo stesso procuratore lo ha ammesso ma tra il dire e il fare ci sono tantissime cose di mezzo e questa possibilità appare abbastanza remota.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Tv Play su Twitch ed ha rivelato che il club nerazzurro per riportare a Milano Hakimi avrebbe bisogno di un autentico miracolo. O meglio una missione impossibile. Ci vorrebbe una trattativa simile a quella che ha riportato Romelu Lukaku in nerazzurro lo scorso anno, un prestito secco con aiuto da parte del Psg.

La società di Al Khelaifi non ha mai eseguito operazioni del genere e una trattativa simile appare abbastanza improbabile. Hakimi può solo sognare il ritorno in nerazzurro, ma al momento questa possibilità è abbastanza remota.

Nell’ultima stagione Hakimi ha trovato spazio in Francia ed ha collezionato 39 presenze e 5 reti, una presenza costante sulla fascia transalpina e difficilmente quindi il Psg lo lascerebbe partire in prestito. Sogni infranti per i colori nerazzurri.