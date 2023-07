Andrea Delogu da urlo: Instagram ‘esplode’ di nuovo

Andrea Delogu incontenibile come non mai: la conduttrice radiofonica e televisiva sorprende tutti con un abito di incredibile fattura

Andrea Delogu è una delle conduttrici televisive e radiofoniche più amate degli ultimi tempi e la sua bellezza è solo una minima componente della sua straordinaria persona.

Indubbiamente, la conduttrice radiofonica e televisiva, ma all’occorrenza anche scrittrice e attrice, riesce a colpire il proprio pubblica tramite la propria forza estetica, ma la Delogu è anche una professionista esemplare che si è fatta – come si suol dire – le ossa sul campo.

La conduttrice ha fatto tantissima gavetta prima di giungere ai palcoscenici che calca ormai da anni. Ha lavorato dapprima in radio, sin da giovanissima, poi ha “scoperto” la televisione conducendo programmi come La vita in diretta, Ricomincio da Raitre e, più di recente, Prima Festival e Italia Loves Romagna: Backstage Live. Poliedrica come poche, la Delogu ha fatto parte anche di numerosi cast di film come Divorzio a Las Vegas e Nel Bagno delle donne.

In radio ha invece lavorato in Rai, a Rai Radio appunto, occupandosi principalmente del Festival di Sanremo. La Delogu trabocca di talento, come è facile evincere, ma anche sui social sa il fatto suo raccogliendo numeri degni di nota e di interesse.

Andrea Delogu, elegantissima con l’abito da sera

Andrea di recente ha condotto assieme a Nek i Tim Summer Hits 2023, kermesse musicale che è andato in onda quest’anno su Rai 2. Il programma è incentrato sulla musica e sulle recenti hit che scandiscono l’estate in corso. Al fianco della conduttrice di Cesena ci sono stati Nek e gli Autogol, che vantano già di aver collaborato in passato con la Delogu.

Insomma un cast tutto d’eccezione, così come è d’eccezione l’abito che la bella conduttrice ha scelto di indossare: un classico vestito da sera di colore nero scuro e caratterizzato da una brillantezza particolare (forse perchè indossato magnificamente da Andrea).

La conduttrice ha pubblicato lo scatto sui social ed è stato ampiamente apprezzato, come al solito, dai fans che dimostrano di “stimare” le curve pericolose e il lato A della rossa conduttrice. Il successo dello scatto è stato immediato, in linea con i contenuti che di solito la Delogu posta sul suo seguitissimo profilo Instagram. In particolare, le tre foto pubblicate della splendida Andrea hanno raggiunto la bellezza di 36 mila like e centinaia di commenti.